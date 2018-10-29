За счет чего автомобили Lifan так популярны в России

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), бренд продал в этом году столько же машин, сколько и в прошлом. А в сентябре компания вообще ушла в минус, сбыв 1310 авто, что на 8% меньше показателей 2017 года. Причина такого падения очевидна: Lifan предлагает весьма дешевую, а вместе с тем низкосортную продукцию. Похоже, потребители больше не намерены экспериментировать.

Лидером бренда с января по сентябрь стал самый бюджетный кроссовер в линейке — Lifan X50 (2269 авто), второе место занимает флагманский X60 (1816 машин), а на третьем прописался X70 (1614 единиц).

Напомним, что помимо прочего Lifan в России предлагает кроссовер MyWay и два седана: Murman и Solano II.

Стоит сказать, что бренд уже семь лет подряд восседает на вершине российского рейтинга автопроизводителей из Поднебесной, и у него есть все шансы оставить себе пальму первенства и в этом году. Кстати, второе место в этом хит-параде досталось Chery с продажами в 4179 экземпляров, а третью строчку занимает Geely (1936 штук).