В России отзывают более 300 небезопасных Porsche Cayenne

Точнее, дефект нашелся в замках ремней безопасности для заднего правого пассажира. При аварии фиксатор может попросту не справиться с нагрузкой. В таком случае человек, сидящий на этом месте, не получит необходимой защиты и имеет все шансы травмироваться, а при серьезном ДТП даже навредить другим людям в салоне. Для решения проблемы нужно заменить дефектные замки на новые.

Представители марки оповестят всех владельцев небезопасных премиальных «паркетников», позвонив им по телефону или отправив письмо, но это может занять некоторое время. Но когда дело касается безопасности, откладывать ремонт не стоит. Ведь можно и самому узнать, попадает ли кроссовер под сервисную акцию.

Для этого достаточно найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» документ со списком идентификационных номеров неисправных Porsche Cayenne и сравнить VIN. Если совпадение найдено, то следующий шаг — звонок ближайшему дилеру, чтобы записаться в сервис. Все запчасти и работу, связанные с этой проблемой, производитель предоставляет бесплатно.