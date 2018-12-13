5 ошибок водителей в дальней поездке

Казалось бы, чего сложного собрать себя и своих домочадцев в увлекательное автопутешествие. Заранее набросить интересный маршрут, приблизительно просчитать расходы, ознакомиться с местными ПДД, если речь идет об отпуске за границей, да закупить все необходимое в дорогу.

Удивительно при этом, что далеко не все водители задумываются о подготовке к поездке своей рабочей лошадки. А ведь этот пункт должен идти первым, самым главным в списке «сделать к отпуску».

ЗАПРЯГАЙ-КА, БАТЬКА, ЛОШАДЬ

Первая ошибка, которую допускают многие автомобилисты, собираясь в дальнюю дорогу — пренебрежение плановым осмотром машины. Желание сэкономить время и деньги — хотя простая диагностика много за себя не просит — может обернуться испорченным отпуском. В лучшем случае водитель рискует потратиться сверх намеченного, а в худшем — остаться без транспортного средства на несколько дней, а то и недель.