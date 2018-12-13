5 ошибок водителей в дальней поездке

Все больше россиян отдает предпочтение путешествиям на собственной машине, ведь это свобода передвижения, возможность в любой момент скорректировать курс, а в некоторых случаях и ощутимая экономия кровно нажитых. Однако несмотря на все свои прелести, каждый автомобильный трип сопряжен с большими рисками. О чем важно помнить, собираясь в дальнюю дорогу, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Казалось бы, чего сложного собрать себя и своих домочадцев в увлекательное автопутешествие. Заранее набросить интересный маршрут, приблизительно просчитать расходы, ознакомиться с местными ПДД, если речь идет об отпуске за границей, да закупить все необходимое в дорогу.
Удивительно при этом, что далеко не все водители задумываются о подготовке к поездке своей рабочей лошадки. А ведь этот пункт должен идти первым, самым главным в списке «сделать к отпуску».
ЗАПРЯГАЙ-КА, БАТЬКА, ЛОШАДЬ
Первая ошибка, которую допускают многие автомобилисты, собираясь в дальнюю дорогу — пренебрежение плановым осмотром машины. Желание сэкономить время и деньги — хотя простая диагностика много за себя не просит — может обернуться испорченным отпуском. В лучшем случае водитель рискует потратиться сверх намеченного, а в худшем — остаться без транспортного средства на несколько дней, а то и недель.
НЕДОСЧИТАЛИСЬ
Нередко начинающие автопушественники берут с собой в дорогу половину ассортимента «Ашана», но проехав сотню километров понимают, что самое необходимое осталось на полках магазина. Не надо изобретать велосипед и выдумывать свои списки нужных вещей, когда все уже давным-давно и не раз написано опытными туристами. Помимо еды и воды, захватите трос, компрессор для подкачки колес, простейший набор инструментов, побольше салфеток, перчатки и теплые вещи.
НОЧНЫЕ ПОКАТУШКИ
Многие водители предпочитают передвигаться между ключевыми точками в путешествиях ночью — мол, пока светит солнце лучше по максимуму наслаждаться отдыхом. Так то оно так, но ездить по темноте довольно опасно, и это ни для кого не секрет. Тем более, что мало кто из рулевых позволяет себе перед дальней дорогой хорошенько высыпаться, а в пути — регулярно останавливаться для разминки и восстановления сил.
В автомобильных трипах следует уделять особое внимание состоянию световых приборов — тем более, если приходится ездить ночью. Тусклые запачканные фары, с которыми вы привыкли ездить по городу, на трассе в кромешной тьме могут сыграть очень злую шутку. Не ленитесь периодически останавливаться и протирать их, если того требуют погодные условия. И не забывайте пользоваться «поворотниками», раз уж мы заговорили о световых приборах.
ТИШЕ ЕДЕШЬ
Разумеется, всегда хочется добраться до пункта назначения как можно скорее — и особенно, если вы уже не первый час за «баранкой». Но спешить в дальней дороге не стоит по двум причинам. Во-первых, «рулежка» сильно выматывает — концентрация внимания и скорость реакции водителя с каждой минутой снижаются. А во-вторых, поддерживая среднюю скорость, можно экономить на топливе, что также немаловажно в отпуске.