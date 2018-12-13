Как наказывают водителей, даже если они не виноваты в мелких ДТП

Стать участником дорожного инцидента малоприятно в любом случае, даже когда ты ни в чем не виноват. Но куда обиднее, если в этой ситуации прибывший на место аварии сотрудник ДПС еще и штраф тебе (невиновному!) выписывает. Как избежать подобных ситуаций, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Что бы внезапно для себя не оказаться нарушителем ПДД и «клиентом» КоАП, нужно помнить, что и после самой что ни есть пустячной аварии обязанности водителя, как участника дорожного движения не заканчиваются. А самая распространенная ошибка очень многих попавших в ДТП связана со знаком аварийной остановки. Водитель должен выставить его в любом случае, о чем многие забывают.
А у некоторых упомянутого пластикового треугольника просто нет с собой и в качестве заменителя на проезжую часть выставляют те или иные предметы, оказавшиеся в машине — канистру, огнетушитель, бутыль с «незамерзайкой». Но это все — не то. Еще одна ошибка — расстояние от машины, на котором должен стоять «аварийный треугольник». В населенном пункте оно равно 15 метров, а на трассе — 30.
На практике народ редко когда и на 10 метров от своей стоящей на «аварийке» машины его водружает. Подобный пофигизм с полным на то правом может быть наказан прибывшим на место ДТП инспектором.
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При мелком ДТП, когда ущерб действительно мал, многие автовладельцы совершают еще одну ошибку: по тем или иным соображениям оставляют авто на месте происшествия «до упора» в ожидании полиции. А ПДД в таких случаях требуют «зафиксировать» положение машин относительно друг друга и окружающих ориентиров и сразу же убрать авто с проезжей части, чтобы не затруднять движение. Не сделал этого, если из повреждений —лишь трещина на плафоне заднего фонаря? Оплати 1000 рублей штрафа. Даже если аварию устроил не ты.
но самый коварный вариант «попадалова» для невиновного в ДТП водителя связан с нечестным поведением второго участника инцидента.
Допустим, из повреждений у вас — лишь пара потертостей на бампере, а у машины оппонента все гораздо серьезнее. Он на словах соглашается, что виноват в аварии сам и предлагает разъехаться без оформления бумажек. Вы радостно уезжаете, а через некоторое время выясняется, что вашу машину разыскивают по поводу побега с места ДТП. Оказывается, хитренький виновник, проводив вас взглядом, сам никуда не поехал, а вызвал ДПС. И рассказал сотрудникам выдуманную версию произошедшего, по которой он чист и непорочен. В результате невиновный, но якобы скрывшийся с места ДТП водитель, лишается «прав».
Чтобы не стать жертвой подобного жульничества, следует при любой аварии звонить в службу «112», сообщать о произошедшем (абсолютно все такие звонки фиксируются) и выполнить инструкции полицейских. После чего вас уже вряд ли кто-то сделает «скрывшимся с места ДТП».