Как наказывают водителей, даже если они не виноваты в мелких ДТП

Что бы внезапно для себя не оказаться нарушителем ПДД и «клиентом» КоАП, нужно помнить, что и после самой что ни есть пустячной аварии обязанности водителя, как участника дорожного движения не заканчиваются. А самая распространенная ошибка очень многих попавших в ДТП связана со знаком аварийной остановки. Водитель должен выставить его в любом случае, о чем многие забывают.

А у некоторых упомянутого пластикового треугольника просто нет с собой и в качестве заменителя на проезжую часть выставляют те или иные предметы, оказавшиеся в машине — канистру, огнетушитель, бутыль с «незамерзайкой». Но это все — не то. Еще одна ошибка — расстояние от машины, на котором должен стоять «аварийный треугольник». В населенном пункте оно равно 15 метров, а на трассе — 30.

На практике народ редко когда и на 10 метров от своей стоящей на «аварийке» машины его водружает. Подобный пофигизм с полным на то правом может быть наказан прибывшим на место ДТП инспектором.