Названы сроки появления обновленного BMW X6

О точной дате премьеры премиального «паркетника» пока говорить рано, да и никакой достоверной информации о BMW X6 2020-го модельного года еще нет. Сегодня об этом авто можно судить лишь по фото и видео: кросс-купе обновит головную оптику и задние фонари, обзаведется пересмотренными бамперами и более внушительными боковыми воздухозаборниками.

Эксперты утверждают, что «заряженный» «Икс шестой» будет приводиться в движение тем же мотором, что и BMW M850i ​​xDrive: 4,4-литровой бензиновой V-образной «восьмеркой» с парой турбин, чьи характеристики представители бренда держат в секрете и раскроют не раньше, чем через несколько месяцев, рассказало издание Motor1.

Какие же новинки, кроме X6, пережившего рестайлинг, подготовит для своих поклонников баварская марка к следующему году? Как минимум, стоит ожидать новый компактный X1, а также BMW 8-й серии Gran Coupe, который также уже был замечен в камуфляже на дорогах общего пользования.