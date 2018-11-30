Первое знакомство с BMW X5 нового поколения

Новый культовый кроссовер премиальной немецкой марки — BMW Х5 предстал перед поклонниками в модном лофте прямо в самом сердце столицы. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с подросшим и поумневшим «баварцем» поближе.
Да, автомобиль стал еще технологичнее, и традиционно следуя трендам, увеличился в габаритах. Впрочем, внешность популярного вседорожника осталась вполне узнаваемой, с огромной и растягивающейся от поколения к поколению размерах фальшрадиаторной решеткой, а также характерными нахмуренными фарами.
Задние фонари, как водится, светодиодные, а внутри новый Х5 может похвастать обилием продванутых опций и высококачественными материалами отделки. Причем салон легко персонализировать под индивидуальные запросы хозяина.
— Интерьер автомобиля получил концепцию интуитивного управления и стал олицетворять собой новое поколение роскоши и комфорта, — так охарактеризовал внутренний мир кроссовера директор филиалов «Авилон» Сергей Паршиков.
Потенциальным покупателям BMW X5 предлагает 4 варианта двигателей — пару бензиновых и два турбодизеля. Так, самый доступный BMW X5 xDrive30d обойдется минимум в 4 590 000 рублей, тогда как самый дорогой — X5 M50d будет стоить ровно на миллион дороже. Возглавит верхнюю строчку прайс-листов самый мощный и обжигающий Х5М, но несколько позже.
Кроме того, на суд зрителей представили и совершенно новый BMW 8-Series Coupe, который уже в самом ближайшем будущем возглавит линейку баварских купе класса гран-туризмо. Мероприятие посетил известный режиссер Петр Буслов, снявший в свое время культовый фильм «Бумер», во второй части которого главную роль сыграл BMW X5 4,6iS первого поколения.