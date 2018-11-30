Первое знакомство с BMW X5 нового поколения

Да, автомобиль стал еще технологичнее, и традиционно следуя трендам, увеличился в габаритах. Впрочем, внешность популярного вседорожника осталась вполне узнаваемой, с огромной и растягивающейся от поколения к поколению размерах фальшрадиаторной решеткой, а также характерными нахмуренными фарами.

Задние фонари, как водится, светодиодные, а внутри новый Х5 может похвастать обилием продванутых опций и высококачественными материалами отделки. Причем салон легко персонализировать под индивидуальные запросы хозяина.

— Интерьер автомобиля получил концепцию интуитивного управления и стал олицетворять собой новое поколение роскоши и комфорта, — так охарактеризовал внутренний мир кроссовера директор филиалов «Авилон» Сергей Паршиков.