Длительный тест-драйв Ford Focus универсал: фюзеляж или зубило?

В настоящее время, когда еще не объявлены российские цены на KIA Ceed SW, в популярном гольф-классе у нас пока представлены только два «сарая» — Ford Focus и Skoda Octavia Combi. Чешская модель отвечает привычным стереотипам — если сравнивать стартовые цены, то «Комби» дороже лифтбэка на целых 329 000 рублей, а разница в топовых комплектациях — все 387 000. Согласитесь, контраст действительно существенный.

В свою очередь Ford Focus универсал дороже седана всего на 10 000 «деревянных». Как говориться, почувствуйте разницу. И низкая цена — от 968 000 рублей — не единственное достоинство американского «сарая».

Начнем с того, что создателям Ford Focus посчастливилось не впасть в крайности, а удалось выдержать «золотую середину» между традиционным подходом и смелым экспериментом. Например, его наряд можно было бы считать вполне классическим фасоном, если бы не передняя часть с горизонтально «размазанными» фарами. Но они вполне органично вписались в интеллигентный и в то же время, не побоюсь этого слова — спортивный, облик «американца».