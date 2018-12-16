Длительный тест-драйв Ford Focus универсал: фюзеляж или зубило?

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В отличие от европейцев, наши соотечественники не жалуют автомобили в кузове универсал. Возможно, многие бы и не прочь их купить, но по привычке уверены, что большой и высокий багажник обойдется неоправданно дорого. Ведь обычно цена на такой тип кузова существенно выше, чем на седан и хетчбэк. Да и производитель в связи с вялым спросом неохотно выводит «сараи» на наш рынок, и это действительно так. А вот по поводу значительной разницы в стоимости можно поспорить, и главный на то аргумент — универсал Ford Focus.
Иван Флягин

В настоящее время, когда еще не объявлены российские цены на KIA Ceed SW, в популярном гольф-классе у нас пока представлены только два «сарая» — Ford Focus и Skoda Octavia Combi. Чешская модель отвечает привычным стереотипам — если сравнивать стартовые цены, то «Комби» дороже лифтбэка на целых 329 000 рублей, а разница в топовых комплектациях — все 387 000. Согласитесь, контраст действительно существенный.

В свою очередь Ford Focus универсал дороже седана всего на 10 000 «деревянных». Как говориться, почувствуйте разницу. И низкая цена — от 968 000 рублей — не единственное достоинство американского «сарая».

Начнем с того, что создателям Ford Focus посчастливилось не впасть в крайности, а удалось выдержать «золотую середину» между традиционным подходом и смелым экспериментом. Например, его наряд можно было бы считать вполне классическим фасоном, если бы не передняя часть с горизонтально «размазанными» фарами. Но они вполне органично вписались в интеллигентный и в то же время, не побоюсь этого слова — спортивный, облик «американца».

На мой субъективный взгляд, кузов универсал предает облику «Фокуса» еще больше динамики и экспрессии, хотя многие недооценивают «вагон», как раз из-за характерной внешности и сравнивают его форму со слесарным «зубилом». Как по мне, так силуэт «Форда» в таком исполнении больше ассоциируется с более романтическим фюзеляжем, и верхний спойлер на корме логично завершает стремительный остроконечный аэродинамический кузов.

Но если во внешности «Фокуса» в большей степени все-таки превалируют традиционные черты, то в салоне буйствует смелый эксперимент. Рельефное торпедо с ломанными гранями и неожиданной розеткой в верхней его части в четырех местах «разрезано» вертикальными лепестками дефлекторов обдува. Выпуклые панели на передних дверях с внутренними замками как бы продолжают линию торпедо, отчего у водителя может возникнуть ощущение облегающего кокпита. Замысловатая «приборка» с тремя сегментами и цветным экраном поначалу кажется перегруженной, пока к ней не привыкнешь.

Главное, что в этом отважном футуризме ни коим образом не пострадали эргономика и функциональность, и все осталось на своих традиционных местах, в том числе и аналоговые кнопки. Хорошо, что инженеры Ford в случае с «Фокусом» не стали заигрываться с сенсорным управлением.

А что касается розетки сверху на торпедо, то быстро оцениваешь ее преимущество — то, что всегда на виду, искать не приходится, как это часто бывает с разъемами, которые часто прячутся в самых потаенных углах салона. Кстати, всего здесь четыре розетки.

Мультимедийная система SYNC3 c логичным интерфейсом работает оперативно. 8-дюймовый интерактивный экран с качественной графикой при касании не тупит и реагирует моментально.

Несмотря на то, что в Ford Focus предметы интерьера как будто обнимают и обволакивают водителя со всех сторон, дефицита в пространстве тут не наблюдается. То же самое можно сказать и про заднюю часть салона — простора пассажирам второго ряда в общем и целом хватает, хотя с местом в ногах у рослых персон могут возникнуть проблемы.

Чтобы снарядить в задней части американского универсала ровный пол, потребуется сперва поднять подушки задних сидений, а потом опустить на них спинки. 476/1502 л — для багажного отсека в «сарае» это не самая большая величина, зато у «Фокуса» совсем небольшая погрузочная высота.

В движении Ford Focus проявляет себя настоящим консерватором в лучшем смысле этого слова. Управляется универсал по-немецки комфортно, и прежде всего это касается настроек руля с четкой реакцией и адекватной информативностью.

А с проворным и тяговитым 150-сильным EcoBoost объемом 1,5 л, который появился в его силовой линейке в ходе последнего обновления, «Фокус» просто искрит задором и темпераментом. Тем более, что мотор работает в паре с расторопным классическим шестиступенчатым «автоматом», который не тратит время на раздумья, а оперативно отстреливает передачи по оптимальным алгоритмам. «Форд» азартно разгоняется, охотно входит в повороты и всегда готов к маневрам. При этом самый большой расход в городском цикле не превышает и 9,8 л на сотню.

Подвеска оптимально ведет себя в любых режимах и на любом покрытии, хотя «вагон» иногда и склонен к раскачкам на волнообразном асфальте. В целом «Фокус» предельно комфортен и готов к взаимопониманию как с азартным драйвером, так и с неторопливой домохозяйкой.

Напомним, что на российском рынке Ford Focus в кузове универсал располагает силовой линейкой из трех моторов. Кроме 1,5-литрового EcoBoost, в его арсенале еще и два варианта бензиновой 1,6-литровой «четверки» — мощностью 105 и 125 л. с. Эти агрегаты укомплектованы шестиступенным «роботом» с двумя сцеплениями или пятидиапазонной «механикой».

Цена варьируются от 968 000 до 1 285 000 рублей. Его единственный конкурент в классе Skoda Octavia Combi обойдется гораздо дороже — от 1 392 000 до 1 902 000 «деревянных». При этом багажник у «чеха», правда, будет побольше — 588/1718 л. Поделитесь в комментариях, кто готов переплачивать за литры?

авторынок, тест-драйв, универсал
17 декабря 2018
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