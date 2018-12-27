В Россию приедет самый большой кроссовер Subaru

Российские СМИ растиражировали информацию о том, что японцы планируют привезти российским покупателям восьмиместный кроссовер Subaru Ascent. Автомобиль дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью 2017 года, а в продажу поступил в третьем квартале уходящего. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, стоит ли россиянам ждать новый «паркетник» в ближайшее время.
В настоящий момент российский офис Subaru ведет переговоры с головной компанией о выводе флагманского кроссовера на наш рынок. Причем обсуждение ведется уже давно, но ясности в этом вопросе пока нет. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки Наталия Руденко, в 2019 году Subaru Ascent до отечественных дилеров точно не доедет.
И дело здесь не в активности российского рынка. Просто модель, созданная специально для Соединенных Штатов, сейчас пользуется там ажиотажным спросом. Объемы, которые сейчас производятся, полностью уходят североамериканским потребителям. До России автомобиль доедет только тогда, когда рынок США насытится.
Точно такая же ситуация наблюдалась с Subaru Tribeca: автомобиль добрался до российских дилеров только после того, как авто стали «подвисать» на американских сладах.
Стоит напомнить, что в продуктовой линейке Ascent стоит на одну ступень выше «Аутбэка». В США автомобиль оснащают 2,4-литровым бензиновым турбомотором Boxer мощностью 260 л. с. с максимальным крутящим моментом в 277 Нм. Движок агрегатируется с вариатором Lineatronic и фирменной системой полного привода. Прайс на авто начинается от 31 995 долларов. В рублях по актуальному курсу эта сумма равна приблизительно 2,2 млн.