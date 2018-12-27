В Россию приедет самый большой кроссовер Subaru

В настоящий момент российский офис Subaru ведет переговоры с головной компанией о выводе флагманского кроссовера на наш рынок. Причем обсуждение ведется уже давно, но ясности в этом вопросе пока нет. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки Наталия Руденко, в 2019 году Subaru Ascent до отечественных дилеров точно не доедет.

И дело здесь не в активности российского рынка. Просто модель, созданная специально для Соединенных Штатов, сейчас пользуется там ажиотажным спросом. Объемы, которые сейчас производятся, полностью уходят североамериканским потребителям. До России автомобиль доедет только тогда, когда рынок США насытится.