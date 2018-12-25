Что раздражает российских водителей в канун Нового года

Как ни трудно догадаться, самый популярный ответ — это дорожные пробки, которые перед новогодними праздниками просто нарастают, как снежный ком. Больше всего это урбанистическое явление выводит из равновесия 31% опрошенных. Тут даже напрашивается вопрос: как-то маловато. Но, видимо, предвкушение больших каникул, встреч с близкими, праздничного стола и подарков, у многих сглаживает настроение.

Еще 21% респондентов больше всего злят гололед и заснеженные улицы: при обильно снегопаде их не всегда успевают вовремя привести в порядок. Третье место по популярности занимает ответ: проблемы с паркингом в центре города и торговых центрах. Правда, таких недовольных нашлось всего 10%.

Чуть меньше участников (9%), в принципе, все устраивает, но… не дают спокойно жить пьяные водители и пешеходы, которых заметно прибавляется в период праздничных корпоративов. Подгулявшие люди не всегда могут вести себя адекватно и представляют опасность, как для своего здоровья, так и для окружающих. Стоит ли напоминать прописную истину, что даже немного выпив, за руль садиться не стоит?