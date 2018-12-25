Что раздражает российских водителей в канун Нового года

Фото: Ford
Похоже, компания Ford ни на минуту не забывает о своих клиентах и потенциальных покупателях и постоянно мониторит их потребности и настроения. Специалисты бренда провели еще одно интересное исследование и выяснили, что больше всего раздражает российских водителей в преддверии Нового года.
Светлана Ермолаева

Как ни трудно догадаться, самый популярный ответ — это дорожные пробки, которые перед новогодними праздниками просто нарастают, как снежный ком. Больше всего это урбанистическое явление выводит из равновесия 31% опрошенных. Тут даже напрашивается вопрос: как-то маловато. Но, видимо, предвкушение больших каникул, встреч с близкими, праздничного стола и подарков, у многих сглаживает настроение.

Еще 21% респондентов больше всего злят гололед и заснеженные улицы: при обильно снегопаде их не всегда успевают вовремя привести в порядок. Третье место по популярности занимает ответ: проблемы с паркингом в центре города и торговых центрах. Правда, таких недовольных нашлось всего 10%.

Чуть меньше участников (9%), в принципе, все устраивает, но… не дают спокойно жить пьяные водители и пешеходы, которых заметно прибавляется в период праздничных корпоративов. Подгулявшие люди не всегда могут вести себя адекватно и представляют опасность, как для своего здоровья, так и для окружающих. Стоит ли напоминать прописную истину, что даже немного выпив, за руль садиться не стоит?

Кстати, оставшиеся 29% участников опроса совершенно спокойны: их ничто не способно вывести из душевного равновесия и испортить новогодний настрой.

Также исследование показало, что 62% россиян, несмотря на все раздражители продолжают ездить за подарками на своем личном транспорте, а 10% — заказывают их через Интернет, не вставая с дивана или унитаза. И совершенной неожиданностью стали 20% наших соотечественников, которые вообще не дарят подарки на Новый год.

Остается напомнить, что Ford, как инициатор исследования, немного облегчил предновогоднюю жизнь владельцам Focus, Mondeo, Kuga и Explorer: в этих авто мультимедиа SYNC 3 умеет искать парковки и помогает с их оплатой.

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25 декабря 2018
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