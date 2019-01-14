Дебютировал новейший кроссовер Cadillac XT6

На Детройтском мотор-шоу премиальная марка представила новый флагманский «паркетник» с тремя рядами сидений. По сути свежая модель — это удлиненная версия XT5: новику построили на той же платформе C1XX.

В подкапотном пространстве спрятался такой же мотор: 3,6-литровый «атмосферник» мощностью 310 л. с. с максимальным крутящим моментом в 271 Нм. При этом движок работает вкупе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, тогда как XT5 оснащен восьмискоростной АКП.

Cadillac XT6 получил довольно внушительные размеры: его длина достигает 5050 мм с колесной базой, равной 2863 мм, ширина — 1964 мм, а высота — 1784 мм.