Дебютировал новейший кроссовер Cadillac XT6

Кроссоверов мало не бывает. Должно быть, руководствуясь именно таким правилом, американцы привезли на автосалон в Детройт новейший Cadillac XT6. Имея в линейке большой просторный Escalade, бренд создал еще один огромный и просторный автомобиль, стараясь захватить более широкую целевую аудиторию.
На Детройтском мотор-шоу премиальная марка представила новый флагманский «паркетник» с тремя рядами сидений. По сути свежая модель — это удлиненная версия XT5: новику построили на той же платформе C1XX.
В подкапотном пространстве спрятался такой же мотор: 3,6-литровый «атмосферник» мощностью 310 л. с. с максимальным крутящим моментом в 271 Нм. При этом движок работает вкупе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, тогда как XT5 оснащен восьмискоростной АКП.
Cadillac XT6 получил довольно внушительные размеры: его длина достигает 5050 мм с колесной базой, равной 2863 мм, ширина — 1964 мм, а высота — 1784 мм.
Стоит отметить, что создавая новый кроссовер, художники бренда отступили от привычного стиля: главное отличие — горизонтальные передние фары. Правда, ходовые огни все же расположены вертикально. Кроме того, решетка радиатора потеряла хромированные горизонтальные элементы.
Багажное отделение большим объемом похвастаться не может: оно вмещает 356 л груза. Правда, если сложить третий ряд, можно получить в распоряжение 1220 л, а при сложенных сиденьях второго ряда — 2228 л.
Ожидается, что прием заказов на XT6 стартует весной. Отечественные покупатели тоже увидят новый «Кадиллак» в дилерских центрах: россиянам заказать авто можно будет в четвертом квартале этого года.