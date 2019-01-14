Немцы готовят Porsche Cayenne в двухдверном кузове купе

Свежий Porsche Cayenne вероятно получит приставку Coupe к названию. На шпионских фото, опубликованных изданием Motor1, видна лишь корма, и камуфляжем прикрыта задняя оптика.

Судя по всему, настоящие патрубки выхлопной системы расположены ближе к центру. А хромированные накладки — всего лишь имитация. Одно из объяснений этого явления — инженеры еще не «допилили» систему выхлопа, и прототип вышел на тесты в довольно «сыром» состоянии.

Ожидается, что силовую гамму новинка унаследует от стандартного «Кайена». Не исключено, что в арсенале «паркетника» помимо классических моторов будет и наиболее производительный гибридный агрегат суммарной мощностью 671 л. с.