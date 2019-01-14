Немцы готовят Porsche Cayenne в двухдверном кузове купе

Фото: motor1.com
На одной из улиц Штутгарта под объективы шпионских фотокамер попал Porsche Cayenne в необычном кузове: скошенные под нестандартным углом задние стойки авто недвусмысленно намекают, что в скором времени в продуктовой линейке бренда появится кроссовер в купеобразном кузове.
Светлана Ермолаева

Свежий Porsche Cayenne вероятно получит приставку Coupe к названию. На шпионских фото, опубликованных изданием Motor1, видна лишь корма, и камуфляжем прикрыта задняя оптика.

Судя по всему, настоящие патрубки выхлопной системы расположены ближе к центру. А хромированные накладки — всего лишь имитация. Одно из объяснений этого явления — инженеры еще не «допилили» систему выхлопа, и прототип вышел на тесты в довольно «сыром» состоянии.

Ожидается, что силовую гамму новинка унаследует от стандартного «Кайена». Не исключено, что в арсенале «паркетника» помимо классических моторов будет и наиболее производительный гибридный агрегат суммарной мощностью 671 л. с.

Напомним, что разговор о новом купеобразном Cayenne штутгатцы начали вести около восьми месяцев назад. Тогда говорили, что премьеру стоит ожидать еще до нового года. Но планам сбыться было не суждено.

Сейчас предварительные сроки не менее расплывчаты — вероятно, новинка увидит свет в течение этого года.

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14 января 2019
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