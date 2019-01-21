Обновленный Honda CR-V представлен официально

Внешне обновленный Honda CR-V отличается от предыдущей версии перелицованными бамперами, чуть подретушированной оптикой и видоизмененными противотуманными фарами. В салоне машины появились модернизированный мультимедийный комплекс и более продвинутая акустическая система. По словам представителей компании, помимо прочего, существенно улучшилась и шумоизоляция.

Наряду с другими новыми опциями в список оснащения кроссовера CR-V вошла цифровая приборная панель. И что примечательно, виртуальный кокпит будет предлагаться уже в базовом исполнении модели. Моторная гамма никаких изменений не претерпела — автомобиль по-прежнему комплектуется в зависимости от рынка бензиновыми двигателями в 150, 175 и 188 сил, а также «дизелями» мощностью 120 и 160 л. с.

В России нынешний Honda CR-V продается в двух модификациях с 2,0- и 2,4-литровыми моторами и бесступенчатой трансмиссией по цене от 2 084 900 рублей. Что же до сроков появления в шоу-румах обновленного кроссовера, то как порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители «Хонда», их на сегодняшний день нет.

Очевидно, до нас посвежевший японский SUV доберется с большой задержкой. Особенно учитывая тот факт, что в нашей стране продажи модели пятого поколения стартовали относительно недавно — в мае 2017 года.