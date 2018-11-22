«Яндекс.Авто» научился распознавать водителей и подстраивать под них машину

Технологическую новинку уже можно найти в автомобилях каршерингового оператора «Яндекс.Драйв». Усаживаясь за руль машины с такой системой, водителю не нужно вводить свои персональные данные, логин и пароль: электроника делает все сама. Мультимедиа синхронизирует последние маршруты в навигаторе, подгружает любимую музыку из онлайн-сервиса или настраивает нужную радиоволну.

Создатели комплекса обещают, что в недалеком будущем информационно-развлекательная установка сможет подстраивать под каждого автомобилиста климат-контроль, кресла и зеркала с электроприводом.

Стоит сказать, что продвинутой мультимедиа комплектуют автомобили брендов Toyota, Nissan, Renault и Chery. Не далек тот час, когда цифровое «ноу-хау» появится и в отечественных LADA. Кроме того, уже есть соглашения с компаниями Ford, КамАЗ и даже с британцами из премиального Jaguar Land Rover.