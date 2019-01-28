Lexus выпустит новый «заряженный» кроссовер

Исполнительный вице-президент и по совместительству главный инженер Lexus Чика Како отметила, что к F-семейству «заряженных» автомобилей может присоединиться самый маленький кроссовер в линейке — UX. Окончательное решение пока не принято, однако если выбор падет именно на него, то машину укомплектуют мощной гибридной установкой.

По мнению наших зарубежных коллег из Motor1, новую «горячую» модификацию также могут получить старшие собратья кроссовера UX, а именно — «вездеходы» Lexus GX или LX. Все будет зависеть от того, на чем решат сделать акцент разработчики F-подразделения: на внедорожных или динамических характеристиках.

– В настоящее время мы пытаемся выяснить, насколько высокая производительность важнее внедорожных способностей, чтобы в нее инвестировать, — сказал вице-президент по планированию продуктов и стратегии Lexus Купер Эриксен.