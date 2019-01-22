В России будут собирать вариаторы для LADA

Контракт заключили сроком на десять лет. Основным инвестором выступит АВТОВАЗ. Всего в проект планируется вложить около 70 млрд. рублей.

Благодаря новым договоренностям, в ближайшее время российский бренд полностью обновит продуктовую линейку LADA. Кроме того, средства будут пущены на увеличение локализации производств. В частности, предполагается наладить сборку нового двигателя и его битопливного варианта, а также бесступенчатой коробки передач. Расширение производственных линий даст возможность создать около 2300 дополнительных рабочих мест.

Эти данные совершенно не противоречат последними слухами о том, что машины LADA вскоре начнут комплектовать вариаторами от японской компании Jatco. Судя по всему, сборку именно этих коробок наладят в России. Ожидается, что новинка заменит пятиступенчатый «робот», вызывающий уж слишком много нареканий. Первой новые комплектующие получит Vesta. Впрочем, никакой официальной информации по этому поводу еще не поступало.

Стоит добавить, что по новым договоренностям автобренды взяли на себя обязанности по развитию в России облачных технологий и систем автономного управления автомобилями.