Немцы собрали 5 млн. Volkswagen Tiguan

В Германии первый Volkswagen Tiguan встал на конвейер в 2007 году, и с тех пор объемы производства только росли. В 2008-м за ворота завода выехало более 120 000 «паркетников», в 2015-м VW выпустил 500 000-й «Тигуан». Через год кроссовер сменил поколение, переехав на «тележку» MQB. В 2017-м объемы перевалили за 700 000 экземпляров, а прошлый год попал в историю как самый успешный в истории модели (800 000 авто).

Стоит сказать, что на российском рынке VW Tiguan тоже пользуется большой популярностью: за 12 прошедших месяцев модель пришлась по вкусу 33 530 покупателям. В общем рейтинге «немец» занял 12-е место, а среди SUV выступает на третьей строчке.

На вооружении автомобиля, представленного отечественному потребителю, два бензиновых турбомотора на выбор: 1,4-литровый мощностью 125 или 150 л. с., а также двухлитровый с отдачей в 180 или 220 «лошадей». Можно выбрать как передний, так и полный привод. Ценник на кроссовер начинается от 1 429 000 рублей.