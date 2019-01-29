Mitsubishi представляет совершенно новый кроссовер

До открытия одной из крупнейших автомобильных выставок — Женевского автосалона — осталось чуть больше месяца. И марка Mitsubishi начала активно готовиться сама и готовить своих поклонников к этому событию, раскрывая первые подробности о том, что собирается показать взыскательной европейской публике.

По словам представителей бренда, Mitsubishi Engelberg Tourer воплотит в себе еще больше внедорожных качеств, технологий и стиля. Мировая премьера новинки состоится пятого марта. О технических характеристиках разработчики пока умалчивают, но для поддержания интереса все же показали первый тизер электрокроссовера.

Судя по изображению, нас ждет еще один автомобиль в духе Dynamic Shield с многоэтажной передней оптикой. Предположительно, Engelberg Tourer станет прототипом Mitsubishi Outlander следующего поколения. По предварительной информации, его свежая генерация появится в 2020 году.

Напомним, что в России Outlander стал бестселлером марки, водя в ТОП-25 популярнейших авто 2018 года. За это время кроссовер разошелся тиражом в 24 511 экземпляров, «переплюнув» 2017 год более, чем на 7500 машин.