5 самых неприхотливых в обслуживании кроссоверов на российском рынке

Да, при поломке в гарантийный период ремонт кроссовера, как и любой другой машины будет безвозмездным — за счет автопроизводителя. Но одно дело заезжать в дилерский центр исключительно ради замены масла и совсем другое «не вылезать» из ремонтов — пусть и бесплатных!

А уж когда ты владеешь машиной, «слетевшей» с гарантии, вопрос ее надежности выходит на первый план. Это тем более важно в случае с кроссоверами, чьи конструкции по определению сложнее, чем у моноприводных авто.

Так на какой модели остановить свой выбор? Если ставить во главу угла долгосрочную надежность, то придется констатировать, что немецкие машины придется отставить в сторону, несмотря на то, что они, безусловно, наиболее продвинутые с технической точки зрения.

В их конструкции применяются новейшие моторы, в первую очередь малообъемные и турбированные. Экономичные двухдисковые «роботы» в трансмиссии предлагаются чуть ли не на каждой первой модели.