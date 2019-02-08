5 самых неприхотливых в обслуживании кроссоверов на российском рынке

Порой гораздо важнее ездовых характеристик машины оказывается ее экономичность и беспроблемность эксплуатации. О расходе топлива примерное представление можно получить из заводских ТТХ, а вот о реальных ходовых характеристиках ни один автопроизводитель правды не расскажет.
Максим Строкер

Да, при поломке в гарантийный период ремонт кроссовера, как и любой другой машины будет безвозмездным — за счет автопроизводителя. Но одно дело заезжать в дилерский центр исключительно ради замены масла и совсем другое «не вылезать» из ремонтов — пусть и бесплатных!

А уж когда ты владеешь машиной, «слетевшей» с гарантии, вопрос ее надежности выходит на первый план. Это тем более важно в случае с кроссоверами, чьи конструкции по определению сложнее, чем у моноприводных авто.

Так на какой модели остановить свой выбор? Если ставить во главу угла долгосрочную надежность, то придется констатировать, что немецкие машины придется отставить в сторону, несмотря на то, что они, безусловно, наиболее продвинутые с технической точки зрения.

В их конструкции применяются новейшие моторы, в первую очередь малообъемные и турбированные. Экономичные двухдисковые «роботы» в трансмиссии предлагаются чуть ли не на каждой первой модели.

Электронные системы немецких машин дарят даже бездарному водителю полный контроль над ситуацией в самых сложных дорожных условиях. Да, все это так. Но чем сложнее система, тем ниже ее общая надежность.

Поэтому за беспроблемностью приходится обращаться преимущественно к японским и корейским маркам. С дизайном и эргономикой у них теперь все, как минимум, «на уровне». Пусть и техническая начинка их машин и отстает от немецких конкурентов. Моторы «азиатов» преимущественно атмосферные, без чувствительных к качеству топлива турбин.

Роботизированные трансмиссии на «японцах» и «корейцах» приживаются медленно. Машины эти, в основном, оснащаются надежными гидротрансформаторными «автоматами» или вариаторными КП.

Электронные системы пока не настолько изощрены и сложны, по сравнению с «немцами». В общем, при прочих равных, «азиаты» выглядят потенциально менее проблемными авто.

С учетом вышесказанного, суммируя мнения самых разных экспертов, имеющих дело с подержанными авто, вырисовывается ТОП-5 наиболее беспроблемных в долговременном плане кроссоверов на российском рынке.

Среди них можно назвать KIA Sportage с его техническим «двойником» Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander. В пятерку наиболее удачных и неприхотливых в обслуживании кроссоверов, помимо «японцев» и «корейцев», можно занести еще и Renault Duster. Эта французская модель заслужила свое место в ТОП-5 благодаря неубиваемой подвеске, простым атмосферным моторам и кондовым, но проверенным опытом коробкам передач.

кроссоверы, ремонт, техническое обслуживание
8 февраля 2019
4834