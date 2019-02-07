Самые востребованные кроссоверы в России

Несмотря на то, что январский автомобильный рынок в России сильно сбавил обороты, кроссоверы по-прежнему не теряют своей актуальности. Правда, попасть в тройку лидирующих моделей им пока не удалось: на вершине прописались автомобили В-сегмента. Какие «паркетники» продолжают держать планку популярности, а какие активно начали ее терять?
Самым большим с просом у нас в стране продолжает пользоваться Hyundai Creta. В общем автомобильном хит-параде модель занимает четвертое место. В первый месяц года авто разошлось тиражом в 4187 экземпляров, подняв продажи на 9,2% по сравнению с показателями годичной давности. Видимо, сочетание цены и качества, а также неплохой выбор среди комплектаций и модификаций продолжают привлекать покупателей.
Авто оснащается 121-сильным мотором объемом 1,6 л, а кроме того, в арсенале «корейца» имеется и мотор мощностью 123 л. с. того же объема. Оба двигателя работают как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонной АКП. Также под капотом можно найти и двухлитровый движок с отдачей в 149,6 «лошадей», агрегатированный исключительно с «автоматом». Привод — на выбор — передний или полный. Ценник стартует от 947 000 рублей.
KIA Sportage с 2761 проданным автомобилем поднялся до второго места, но с потерями в 10%. А тройку лидеров замыкает Duster Renault, пришедшийся по вкусу 2338 россиянам (-6,9%).
На четвертой и пятой строчках прописались LADA 4x4 (2048 авто, −1%) и Volkswagen Tiguan (1716 машин, −0,3%) соответственно. Остальные пункты хит-парада кроссоверов выглядит таким образом: Nissan X-Trail (1588 автомобилей), Nissan Qashqai (1571 единица), Hyundai Tucson (1566 экземпляров), Renault Kaptur (1554 авто) и Toyota RAV4 (1468 штук).
Стоит отметить, что один из основных игроков выбыл из первой десятки: Mitsubishi Outlander, бестселлер бренда, выбрали в январе 1126 покупателей.