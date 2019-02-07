Самые востребованные кроссоверы в России

Самым большим с просом у нас в стране продолжает пользоваться Hyundai Creta. В общем автомобильном хит-параде модель занимает четвертое место. В первый месяц года авто разошлось тиражом в 4187 экземпляров, подняв продажи на 9,2% по сравнению с показателями годичной давности. Видимо, сочетание цены и качества, а также неплохой выбор среди комплектаций и модификаций продолжают привлекать покупателей.

Авто оснащается 121-сильным мотором объемом 1,6 л, а кроме того, в арсенале «корейца» имеется и мотор мощностью 123 л. с. того же объема. Оба двигателя работают как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонной АКП. Также под капотом можно найти и двухлитровый движок с отдачей в 149,6 «лошадей», агрегатированный исключительно с «автоматом». Привод — на выбор — передний или полный. Ценник стартует от 947 000 рублей.