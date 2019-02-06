Японцы представили новую Toyota Corolla для России

Новая Toyota Corolla сменила модульную платформу: «четырехдверку» свежей генерации собрали на базе архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA). Благодаря этому авто получило более низкий центр тяжести и прочную конструкцию. Кстати, стоит обратить внимание на улучшенную управляемость, обеспеченную новой рулевой рейкой.

Седан оснастили полностью светодиодной головной оптикой и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, модель отличается массивной фальшрадиаторной решеткой, а рядом с «противотуманками» дизайнеры разместили хромированные С-образные накладки.

Салон стал комфортабельнее, и теперь может похвастать кожаной комбинированной отделкой с двойной прострочкой. Задние сиденья оснастили широким подлокотником и функцией обогрева. Также новинка обзавелась новым мультифункциональным рулевым колесом и цифровой приборной панелью. Вместе с машиной сменила поколение и мультимедийная система Toyota Touch восьмидюймовым дисплеем.