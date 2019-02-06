Японцы представили новую Toyota Corolla для России

В Россию в скором времени приедет Toyota Corolla нового, уже двенадцатого по счету поколения. В списке оснащения компактного седана появились цифровая приборная панель, «проекционник», выводящий информацию на лобовое стекло, адаптивный круиз-контроль и многорычажная задняя подвеска.
Новая Toyota Corolla сменила модульную платформу: «четырехдверку» свежей генерации собрали на базе архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA). Благодаря этому авто получило более низкий центр тяжести и прочную конструкцию. Кстати, стоит обратить внимание на улучшенную управляемость, обеспеченную новой рулевой рейкой.
Седан оснастили полностью светодиодной головной оптикой и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, модель отличается массивной фальшрадиаторной решеткой, а рядом с «противотуманками» дизайнеры разместили хромированные С-образные накладки.
Салон стал комфортабельнее, и теперь может похвастать кожаной комбинированной отделкой с двойной прострочкой. Задние сиденья оснастили широким подлокотником и функцией обогрева. Также новинка обзавелась новым мультифункциональным рулевым колесом и цифровой приборной панелью. Вместе с машиной сменила поколение и мультимедийная система Toyota Touch восьмидюймовым дисплеем.
Стоит добавить, что Corolla обзавелась целым пакетом систем активной безопасности, помогающих снизить риск фронтального столкновения, а также съезда с выбранной полосы и ДТП в ночное время.
Несмотря на огромное количество обновок, модель сохранит уже знакомый нам 1,6-литровый мотор мощностью 122 л. с. с максимальным крутящим моментом в 153 Нм, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой» или с вариатором.
Ценники и дату старта продаж новинки российский офис Toyota сообщит позднее.
Напомним, что сейчас на отечественном рынке предлагается седан со 122-сильным движком, а также агрегатами, развивающими от 99 до 140 «лошадей» объемом 1,3 и 1,8 л соответственно — на выбор. Прайс на авто стартует от 1 030 000 рублей.