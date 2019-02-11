5 самых надежных кроссоверов в мире

Лидером рейтинга по безопасности стал Volvo XC90 — не в последнюю очередь благодаря продвинутой системе экстренного торможения, исправно реагирующая на всевозможные объекты на проезжей части. В частности, велосипедистов и пешеходов — вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Следом за «шведом» пристроился «немец». За счет умной системы полуавтономного управления новый Mercedes-Benz GLE умеет в случае необходимости прижиматься к обочине и даже пропускать автомобили скорой помощи. Разумеется, кроссовер обучен соблюдать дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки, а также не давать водителю совершить поворот, если существует риск возникновения ДТП с другим автомобилем или прочим объектом.

Японцы тоже не сплошали — Lexus RX отметился крайне корректной функцией определения усталости водителя, действительно выявляющей изменения в поведении «рулевого».

Замыкают ТОП-5 немецкий Audi Q7 и японская Acura MDX. Букет вспомогательных систем этих кроссоверов позволяют не притрагиваться водителям к «баранке» и педалям даже в пробке, а также не волноваться при совершении миллиметражей на парковке.

Добавим, правда, что «Акура» на российском рынке больше не представлена.