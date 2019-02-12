5 самых мощных пятилетних кроссоверов и внедорожников стоимостью до 1 500 000

Среди кроссоверов и внедорожников на старше 2013 года выпуска с мотором мощностью не менее 300 л. с. встречаются шикарные «американцы» и надежные «японцы». Причем среди них представлены даже модели премиального сегмента.

Цены на машины в указанной категории стартуют от 1 100 000. Между прочим, примерно столько же стоит новый малолитражный бюджетный паркетник корейского производства.