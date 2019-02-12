5 самых мощных пятилетних кроссоверов и внедорожников стоимостью до 1 500 000

Дико растущие цены на топливо наверняка не мешают некоторым нашим соотечественникам мечтать о больших и могущественных «вездеходах» с буйным нравом и огненным темпераментом. Но если новые кроссоверы и внедорожники с запалом не менее 300 л. с. подавляющему большинству недоступны, то на вторичном рынке вполне можно рассчитывать на их пятилетний вариант, имея в кармане около 1 500 000 «деревянных».
Среди кроссоверов и внедорожников на старше 2013 года выпуска с мотором мощностью не менее 300 л. с. встречаются шикарные «американцы» и надежные «японцы». Причем среди них представлены даже модели премиального сегмента.
Цены на машины в указанной категории стартуют от 1 100 000. Между прочим, примерно столько же стоит новый малолитражный бюджетный паркетник корейского производства.
Ford Explorer
Спортивная модификация полноприводного американского кроссовера Ford Explorer 2013 года доступна на вторичном рынке минимум за 1 100 000 рублей. Речь идет о дорестайлинговой машине пятого поколения с пробегом от 100 000 километров.
Такой автомобиль заряжен 345-сильным мотором объемом 3,5 л, который работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. На 100 километров пути Ford Explorer расходует 12,3 л в смешанном цикле, а до 100 км/ч разгоняется за 6, 4 секунды.
До 2013 года японский производитель Infiniti предлагал на российском рынке премиальный среднеразмерный кроссовер Infiniti FX второго поколения, который пользовался у нас большой популярностью. Следующая генерация этой модели получила уже другой индекс — QX70.
Пятилетние экземпляры грозного «японца» на вторичном рынке продаются минимум за 1 300 000 «деревянных». Полноприводный кроссовер заряжен 333-сильным мотором V6 объемом 3,7 л и семиступенчатым «автматом». Разгон до сотни у «японца» занимает 6,8 секунд, а средний расход топлива в смешанном режиме составляет 12,2 л.
Cadillac Escalade
Пятилетние экземпляры харизматичного Cadillac Escalade можно приобрести за те же 1 300 000 «деревянных». Речь идет о внедорожниках предыдущего — третьего — поколения, оснащенных 409-сильным мотором V8 объемом 6,2 л и шестиступенчатым «автоматом».
По такой цене предлагаются «американцы» с пробегом от 100 000 километров. До сотни Cadillac Escalade разгоняется за 6,8 секунд, а средний расход топлива составляет 16, 2 л на 100 км.
Примерно за те же деньги — 1 300 000 рублей — на «вторичке» встречается еще один «американец» 2013 года выпуска — близкий родственник «Эскалэйда» Chevrolet Tahoe. Пробег за такие деньги у него будет тоже как минимум 130 000 верст.
Этот тяжеловес оснащен 5,3-литровым двигателем V8 мощностью 324 л. с., который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Разгон до 100 км/ч у «Тахо» занимает 8,5 секунды, а вот о том, сколько ему требуется топлива на сто километров, производитель умалчивает. Но уж никак не меньше 18—20 литров
Nissan Patrol
Приснопамятный Nissan Patrol 2013 года выпуска можно приобрести за 1 500 000 рублей. Пробег таких экземпляров, как минимум, 130 000 километров. Модель с индексом Y62 заряжена 5,6-литровым мотором V8 мощностью 405 л. с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач.
В смешанном цикле большой «японец» потребляет 14,5 л на 100 километров, а до 100 км/ч разгоняется за 6,6 секунды. В настоящее время Nissan Patrol на официальном российском рынке не предлагается.