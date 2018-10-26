Skoda не откажется от дизельных моторов

Чтобы соответствовать новым европейским экологическим нормам, отказываться от дизельных двигателей производителям не обязательно. Можно модернизировать устаревшие ДВС, но это обходится слишком дорого и не окупается.

Но чехи решили не отступать. Skoda недавно разработала новый движок и оснастит им Octavia следующего поколения. Кроме того, Kodiaq RS также будет дизельным, а не бензиновым, потому что крутящий момент для этой модели действительно важен. Об это рассказал британскому изданию Autocar Христиан Струбе, член Совета директоров по техническому развитию.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», BMW тоже остаются верны дизелям: бренд уверен в своих агрегатах, считая их одними из самых лучших в мире. И Mercedes-Benz продолжает заниматься развитием дизельных силовых установок, потому что спрос на них по-прежнему достаточно высок. Ну а про дизельгейт вспоминать не будем…