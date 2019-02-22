Mitsubishi опубликовала изображение нового кроссовера

Шоу-кар Mitsubishi Engelberg Tourer, который японцы привезут в Женеву, призван дать представление о дизайне и технологиях будущих серийных кроссоверов марки. Кстати сказать, свое название концептуальный SUV получил в честь популярного горнолыжного курорта, расположенного в Швейцарии. Причем здесь он — пока не совсем понятно.

Судя по тизерным изображениям, Mitsubishi Engelberg Tourer обзаведется узкой светодиодной оптикой и багажником на крыше. Прочие детали экстерьера, к сожалению, рассмотреть довольно сложно. В целом же кроссовер выглядит довольно нетрадиционно для концепт-кара: кажется, мы не увидим огромных колес, распашных дверей, камер вместо зеркал заднего вида, квадратного руля и прочих «уникальностей», присущих шоу-карам.

Никаких технических подробностей о Mitsubishi Engelberg Tourer на сегодняшний день нет. Вероятно, их раскроют только во время презентации, которая состоится в начале марта. К слову, на Женевском моторшоу японцы также представят обновленный кроссовер ASX и посвежевший пикап L200, дебютировавший в России 20 февраля.