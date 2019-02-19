Subaru представляет совершенно новый кроссовер

Никакой точной информации о свежем концепте Subaru Viziv Adrenaline представители бренда не раскрывают. Видимо, придется подождать до премьеры, намеченной на пятое марта. Но маркетологи не поскупились на первый тизер.

На изображении видно, что новинка — трехдверный кроссовер с внушительным дорожным просветом. Места боковых зеркал заднего вида занимает пара камер, а лобовое стекло имеет довольно странную немного выпуклую форму, если это не оптический обман. Также авто оснащено светодиодными дневными ходовыми огнями сложной формы и конструкции.

Есть мнение, что в арсенале новинки будет классический двигатель внутреннего сгорания. Но эти данные пока ничем не подкреплены, кроме как очертаниями пары воздуховодов на крышке капота. Не исключены и другие варианты силовой установки: гибрид или электромотор.

Напомним, что в прошлом году компания Subaru привезла на Международный автосалон в Женеве прототип Viziv Tourer Concept — агрессивный универсал с тремя дверями, оппозитным двигателем и системой полного привода.