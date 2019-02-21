Почему не стоит гоняться за подержанными машинами, на которых ездили девушки

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что подыскивая подержанный транспорт, лучше отдавать предпочтение машинам «из-под женщин» — мол, с ними куда меньше проблем, чем с теми, которые принадлежали мужчинам. Насколько это убеждение соответстует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Не секрет, что в силу природных особенностей у подавляющего большинства дам возникают серьезные трудности с парковкой и маневрированием. А потому практически все машины, выставленные на продажу автомобилистками — битые, пусть и слегка. Найти «легковушку» с нетронутыми бамперами, зеркалами и порогами — если для вас это играет важную роль — в разы проще у хозяев-мужчин, трясущихся над своей «ласточкой», как Кощей над иглой.
ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕДЕТ
Не сильны девушки и в технике: редкая автомобилистка знает, сколько и — главное — куда нужно доливать охлаждающую жидкость. Помимо того, многие дамы не обращают внимания на посторонние стуки и скрипы, сигнализирующие о той или иной неисправности. В понимании большинства из них «автомобиль сломался» — это когда он уже не заводится и мчит в сервис на эвакуаторе. Мужчины — опять же — относятся к железным коням более чутко.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Женщины — всегда желанные гости в автосервисах. И не только потому, что с ними приятнее общаться, оттачивая свое мастерство соблазнения. Главное — возвращаемся к предыдущему пункту — они по большей части технически безграмотны, а значит, им легко можно подсунуть «бэушную» запчасть вместо новой или вовсе выставить приличный счет, не проводя и половины согласованных работ. А почему нет? Все равно ведь не заметят.
КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ
«Девушки ездят значительно меньше», — утверждают псевдоэксперты в области подбора подержанных автомобилей. Так, посмотрим: мужчины используют личный транспорт в основном для того, чтобы добраться до работы и иной раз выехать на рыбалку. Что до женщин, то те мотаются не только в офис, но и в фитнес-клубы, салоны красоты, по магазинам трижды в неделю, возят детей в поликлиники и школы… В общем, очень спорно.
Другой «веский» аргумент в пользу машин «из-под женщин» — залог юридической чистоты транспортного средства. Все знают, что мошенников «в юбке» нужно еще поискать. Да, все — в том числе и жулики, которые в последнее время все чаще прибегают к помощи дам. Если автомобиль выставлен на продажу девушкой, то далеко не факт, что он не собран из трех других «легковушек», не числится в угоне и не имеет прочих проблем.
…Итак, к чему мы пришли? Да к тому, что не имеет никакого значения, кто ездил на автомобиле до вас, ведь все зависит не от половой принадлежности прежнего хозяина, а от его опыта, навыков и характера. Если понравился автомобиль, то проверяйте документы, диагностируйте машину в сервисе, тестируйте ее. И выбросьте из головы эту глупость, что машины «из-под женщин» лучше — вы ведь прекрасно понимаете, что это не так.