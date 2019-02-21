Почему не стоит гоняться за подержанными машинами, на которых ездили девушки

И ТУТ, И ТАМ

Не секрет, что в силу природных особенностей у подавляющего большинства дам возникают серьезные трудности с парковкой и маневрированием. А потому практически все машины, выставленные на продажу автомобилистками — битые, пусть и слегка. Найти «легковушку» с нетронутыми бамперами, зеркалами и порогами — если для вас это играет важную роль — в разы проще у хозяев-мужчин, трясущихся над своей «ласточкой», как Кощей над иглой.

ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕДЕТ

Не сильны девушки и в технике: редкая автомобилистка знает, сколько и — главное — куда нужно доливать охлаждающую жидкость. Помимо того, многие дамы не обращают внимания на посторонние стуки и скрипы, сигнализирующие о той или иной неисправности. В понимании большинства из них «автомобиль сломался» — это когда он уже не заводится и мчит в сервис на эвакуаторе. Мужчины — опять же — относятся к железным коням более чутко.