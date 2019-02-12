Японцы представили обновленный Mitsubishi ASX

Японцы анонсировали премьеру в очередной раз обновленного Mitsubishi ASX: посвежевший кроссовер 2020 модельного года предъявят широкой публике на Международном мотор-шоу в Женеве в начале весны. В этот раз автомобиль кардинально поменял внешность и расширил цветовую палитру.
Mitsubishi ASX начал свою историю в 2009 году и к настоящему моменту его продажи перевалили за миллион экземпляров. «Паркетник» предлагают на всех крупнейших рынках в девяти десятках стран. Закрепить успех и призван очередной рестайлинг
И, надо сказать, дизайнеры здорово поработали над внешним видом кроссовера: теперь его практически не узнать. Автомобиль, выполненный в фирменном стиле Dynamic Shield, получил массивные бамперы, многоэтажную головную оптику с вертикально расположенными поворотными сигналами и «противотуманками» и новую форму капота. Да и задние фонари обрели иную форму и содержание.
Гамма цветов окраски кузова пополнилась сразу тремя оригинальными цветами: ярко-красным Red Diamond, запоминающимся оранжевым Sunshine Orange и глубоким коричневым Oak Brown.
Нельзя не сказать и о модернизированной мультимедийной системе. Монитор на центральной консоли подрос с семи до восьми дюймов и «научился» показывать видео с USB-флешек. Кроме того, навигация может рассказать о пробках на дорогах, правда, для этого систему придется подключить к Сети с помощью смартфона.
Стоит напомнить, что сейчас в России предлагают компактный «паркетник» в дорестайлинговом варианте с парой бензиновых моторов — на выбор: 1,6-литровым мощностью 117 л. с., агрегатированным с «механикой», или с 150-сильным движком объемом 2 л, выступающим вместе с вариатором и полным приводом.