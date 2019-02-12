Японцы представили обновленный Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX начал свою историю в 2009 году и к настоящему моменту его продажи перевалили за миллион экземпляров. «Паркетник» предлагают на всех крупнейших рынках в девяти десятках стран. Закрепить успех и призван очередной рестайлинг

И, надо сказать, дизайнеры здорово поработали над внешним видом кроссовера: теперь его практически не узнать. Автомобиль, выполненный в фирменном стиле Dynamic Shield, получил массивные бамперы, многоэтажную головную оптику с вертикально расположенными поворотными сигналами и «противотуманками» и новую форму капота. Да и задние фонари обрели иную форму и содержание.

Гамма цветов окраски кузова пополнилась сразу тремя оригинальными цветами: ярко-красным Red Diamond, запоминающимся оранжевым Sunshine Orange и глубоким коричневым Oak Brown.