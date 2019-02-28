Какие комплектации получит обновленный Nissan Qashqai в России

Японцы раскрыли все подробности о комплектациях обновленного Nissan Qahqai для российского рынка. Автомобиль, как и раньше, будет предложен в десяти вариантах, но каждый из них отличается от прежнего более внушительным списком оснащения.
Рестайлинговый Nissan Qashqai в базовой комплектации XE сможет похвастать передними креслами с подогревом, а также круиз-контролем, кондиционером и обогревом лобового стекла. Такой кроссовер с двухлитровым бензиновым мотором оснастят еще и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.
«Японец» в варианте побогаче под названием SE комплектуют как передними, так и задними парктрониками, боковыми зеркалами и стеклоподъемниками с электроприводом. Кроме того, пассажиров такой машины порадует функция подогрева задних сидений, а комфорт водителя зимой обеспечит обогрев руля. Изюминкой Qashqai SE станет возможность регулировать переднее пассажирское кресло в шести направлениях и поясничный валик в частности.
«Паркетник» в комплектации QE+ научится показывать давление в шинах и получит салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, а еще панорамную крышу и литые диски диаметром 18 дюймов.
Новинка в топовых версиях с буквами LE в названии, помимо прочего, отличается внушительным набором систем активной безопасности, в их числе помощник автоматической остановки перед препятствием, ассистент, различающий препятствия при движении задним ходом, а также адаптивные фары головного света и камеры кругового обзора. Вишенкой на торте станут 19-дюймовые диски с оригинальным дизайном.
Стоит напомнить, что Nissan Qashqai после обновления «потеряет» дизельный мотор, развивающий до 130 сил. Так что в его арсенале останется только пара бензиновых агрегатов: 1,2-литровый мощностью 115 л. с. и 144-сильный объемом 2 л. Оба двигателя работают вместе либо с шестиступенчатой «механикой», либо с вариатором.
О том, когда «живые» кроссоверы приедут к российским дилерам, а также ценники на них объявят позднее. А для заказа новика будет доступна уже в марте.