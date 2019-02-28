Какие комплектации получит обновленный Nissan Qashqai в России

Рестайлинговый Nissan Qashqai в базовой комплектации XE сможет похвастать передними креслами с подогревом, а также круиз-контролем, кондиционером и обогревом лобового стекла. Такой кроссовер с двухлитровым бензиновым мотором оснастят еще и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

«Японец» в варианте побогаче под названием SE комплектуют как передними, так и задними парктрониками, боковыми зеркалами и стеклоподъемниками с электроприводом. Кроме того, пассажиров такой машины порадует функция подогрева задних сидений, а комфорт водителя зимой обеспечит обогрев руля. Изюминкой Qashqai SE станет возможность регулировать переднее пассажирское кресло в шести направлениях и поясничный валик в частности.

«Паркетник» в комплектации QE+ научится показывать давление в шинах и получит салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, а еще панорамную крышу и литые диски диаметром 18 дюймов.