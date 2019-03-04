В России начали принимать заказы на дизельный Audi Q8

Флагманский Audi Q8 отныне доступен с трехлитровым TDI мощностью 249 л. с. с пиковым кутящим моментом в 600 Нм. Дизель агрегатируется с фирменной системой полного привода quattro, отличающейся ассиметричным динамичным распределением тяги (на переднюю и заднюю ось в пропорции 40:60).

Первую сотню авто с этим движком разменивает за 7 секунд, а его максимальная скорость ограничена 225 км/ч. Ценник на новинку стартует от 4 990 000 рублей, а в дилерских центрах первые машины появятся в мае.

До сегодняшнего дня российские потребители могли купить Q8 лишь с бензиновым мотором объемом 3 л, развивающим до 340 «лошадей». Такой «Ку восьмой» оценивается в 5 100 000 рублей.

Стоит напомнить, что премиальное кросс-купе с вполне внедорожным клиренсом в 210 мм оснащают в качестве опции адаптивной пневмоподвеской с настройками жесткости амортизаторов. За дополнительные деньги также можно получить авто с пневматической подвеской S line, умеющей изменять высоту дорожного просвета в пределах 9 см.