В России начали принимать заказы на дизельный Audi Q8

Фото: Audi
Осенью в Россию приехал новый полноразмерный Audi Q8 — элегантный кроссовер в купеобразном кузове. Правда, в его арсенале имелся лишь один бензиновый мотор. Теперь немцы начали принимать заказы на авто с дизельным двигателем. Когда же «живые» автомобили доберутся до отечественных шоу-румов?
Светлана Ермолаева

Флагманский Audi Q8 отныне доступен с трехлитровым TDI мощностью 249 л. с. с пиковым кутящим моментом в 600 Нм. Дизель агрегатируется с фирменной системой полного привода quattro, отличающейся ассиметричным динамичным распределением тяги (на переднюю и заднюю ось в пропорции 40:60).

Первую сотню авто с этим движком разменивает за 7 секунд, а его максимальная скорость ограничена 225 км/ч. Ценник на новинку стартует от 4 990 000 рублей, а в дилерских центрах первые машины появятся в мае.

До сегодняшнего дня российские потребители могли купить Q8 лишь с бензиновым мотором объемом 3 л, развивающим до 340 «лошадей». Такой «Ку восьмой» оценивается в 5 100 000 рублей.

Стоит напомнить, что премиальное кросс-купе с вполне внедорожным клиренсом в 210 мм оснащают в качестве опции адаптивной пневмоподвеской с настройками жесткости амортизаторов. За дополнительные деньги также можно получить авто с пневматической подвеской S line, умеющей изменять высоту дорожного просвета в пределах 9 см.

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4 марта 2019
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