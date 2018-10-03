Audi выкатила новый кроссовер-купе Q8

Компания Audi привезла на автосалон в Париже целый букет новинок. Одной из них стал новейший купеобразный кроссовер Audi Q8, наиболее актуальный для российского рынка. Продажи авто уже стартовали в Европе, и ожидаются у нас до конца текущего года.
Несмотря на название Q8, превосходящее по индексу «Ку седьмой», новинка все же оказалась ниже и короче своего соплатформенника.
Практически всю электронно-техническую начинку кроссовер перенял у флагманского седана A8. В частности, автомобиль получил систему динамического рулевого управления: другими словами электронный ассистент, умеющий подруливать задними колесами при необходимости, сокращая радиус поворота или увеличивая устойчивость при больших скоростях на прямой дороге.
Кроме этого, Audi Q8 унаследовал от седана технологию Mild hybrid («мягкий гибрид»), которую использует большинство премиальных брендов. Комбинированная силовая установка сочетает трехлитровый турбированный дизель V6 и 48-вольтный стартер-генератор с ременным приводом общей мощностью 286 л. с. Агрегат разгоняет автомобиль до первой «сотни» за 6,3 секунды, а максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке в 245 км/ч. При этом комбинированный расход топлива составляет 6,8 л на 100 км дороги.
Прайс на Audi Q8 для европейцев начинается от 76 300 евро, что в переводе на рубли приравнивается к 5,8 млн. Точные рублевые ценники у нас будут объявлены ближе к старту локальных продаж.