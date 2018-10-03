Audi выкатила новый кроссовер-купе Q8

Несмотря на название Q8, превосходящее по индексу «Ку седьмой», новинка все же оказалась ниже и короче своего соплатформенника.

Практически всю электронно-техническую начинку кроссовер перенял у флагманского седана A8. В частности, автомобиль получил систему динамического рулевого управления: другими словами электронный ассистент, умеющий подруливать задними колесами при необходимости, сокращая радиус поворота или увеличивая устойчивость при больших скоростях на прямой дороге.