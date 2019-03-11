Названы цены на новый флагманский кроссовер Cadillac XT6

Cadillac XT6, по сути представляющий собой удлиненную версию уже знакомого нам XT5, построили на той же «тележке» C1XX. Чтобы не изобретать колесо заново, инженеры спрятали под капотом новинки тот же 3,6-литровый мотор V6 мощностью 310 л. с., развивающий до 367 Нм крутящего момента. Но здесь двигатель агрегатирован с девятиступенчатым «автоматом», в то время как младший соплатформенник оснащен восьмискоростной АКП.

Ценник на XT6 на родине стартует от 53 690 долларов, что в рублях по актуальному курсу приравнивается практически к 3,5 млн. Автомобиль пока представлен всего в двух комплектациях Premium Luxury и Sport. В какую сумму оценят авто в России, говорить пока рано. Ведь если у нас заказы откроют в конце года, то «живые» машины доберутся до своих владельцев лишь к началу следующего.

Для сравнения стоит сказать, что Cadillac XT5, представленный отечественным покупателям, можно забрать у дилера за 2 890 000 рублей. А легендарный Escalade обойдется минимум в 5 340 000. Так что новый «паркетник» быстро отыщет свою аудиторию среди тех, у кого ограничен бюджет, но очень хочется большой «Кадиллак».