Как легко и просто уберечь противотуманные фары от камней и воды

Противотуманные фары лопаются от переохлаждения, от попадания камней и от непроизвольного штурма крепких, как камень, сугробов. Ремонт обойдется недешево: 2000 рублей за подержанную оптику, и до 30 000 рублей — за новую. Как раз и навсегда решить эту проблему?
Чтобы не платить каждую весну за новый комплект противотуманок, нужно заранее подготовить «сани» к потеплению. Предстоит разом решить две задачи: как избавиться от воды в «колоколе» фары и как уберечь хрупкое стекло, которое очень болезненно реагирует на колонии летающих камней и перегрев. Комплексный подход, гарантирующий надлежащий уровень защиты есть.
Разбираем и собираем
Оптику придется снять, прочистить и аккуратно собрать, смазав резиновый уплотнитель химией. Рассохшаяся от перепадов температур резинка стала со временем слабым барьером для тонн грязи, летящей с дороги. Идеальный вариант — вырезать или купить новую, которую также следует обработать специальным составом. От прямого попадания воды таким образом мы ПТФ защитим, но что делать с вездесущим конденсатом? Именно он станет причиной отказа от герметика, полностью локализующего фонарь от внешнего мира.
Чем сильнее перепад температур — тем больше влаги образуется внутри. Чтобы этот фактор максимально сократить, меняем классическую лампу на диодную. Новые технологии и служат дольше, и выделяют намного меньше тепла, сокращая таким образом объем конденсата в корпусе фары. К тому же, благодаря меньше тепловыделению, стекло на LED-фонарях куда реже лопается при попадании воды из луж.
Такой тюнинг позволит автовладельцу многократно сократить посещение «подбамперного» пространства и пользоваться «противотуманками» без оглядки на влажность. Но для полной безопасности драгоценной фары этого недостаточно — необходима защита от прямого попадания камня.
Пластик, но не пленка
Увы, в силу своего географического положения ПТФ часто становятся объектом прямого попадания камней. «Низколетящий», в силу траектории и вектора, может набирать достаточную для полного уничтожения фары скорость. Даже защитная пленка от такого «выстрела» не спасет. Нужен более прочный материал.
Раньше опытные автовладельцы мастерили специальные сетки, призванные защитить от точечного попадания камня. Более того, некоторые автомобили даже получили вполне заводские варианты защиты: например, Москвич 2141 и Land Rover Defender могли похвастаться фирменными решетками для защиты фар головного света! Но и тут были свои «но»: крупная сетка не выполняла своих прямых обязанностей, а мелкая значительно ухудшала освещенность дороги.
И тут на помощь шоферам пришло оргстекло. Прозрачный и плотный пластик, толщиной в 6 мм, может стать достойной защитой, не навредив качеству светового пучка. Чтобы сделать достойный барьер для камней потребуется четыре куска пластика, размером с «подзащитную»: из двух нам предстоит вырезать рамки, а оставшиеся пойдут на изготовление «щита».
Рамка потребуется для создания демпферного пространства: так мы одновременно убережем оргстекло от перегрева, а визор фары — от точного и сильного попадания камня, который может пробить или продавить защитный слой пластика. Крепить будем на двусторонний скотч: это просто, дешево, достаточно надежно и дает возможность замены по износу.
Работа, даже если выпиливать детали обычным лобзиком, займет не более пары часов, а материалы с учетом покупки куска стекла и мотка клейкой ленты — не более тысячи рублей. Помимо всего прочего, это отличный повод выбраться в соскучившийся по общению в зимний период гаражный коллектив или провести время с друзьями на свежем, таком уже весеннем воздухе.