Как легко и просто уберечь противотуманные фары от камней и воды

Чтобы не платить каждую весну за новый комплект противотуманок, нужно заранее подготовить «сани» к потеплению. Предстоит разом решить две задачи: как избавиться от воды в «колоколе» фары и как уберечь хрупкое стекло, которое очень болезненно реагирует на колонии летающих камней и перегрев. Комплексный подход, гарантирующий надлежащий уровень защиты есть.

Разбираем и собираем

Оптику придется снять, прочистить и аккуратно собрать, смазав резиновый уплотнитель химией. Рассохшаяся от перепадов температур резинка стала со временем слабым барьером для тонн грязи, летящей с дороги. Идеальный вариант — вырезать или купить новую, которую также следует обработать специальным составом. От прямого попадания воды таким образом мы ПТФ защитим, но что делать с вездесущим конденсатом? Именно он станет причиной отказа от герметика, полностью локализующего фонарь от внешнего мира.

Чем сильнее перепад температур — тем больше влаги образуется внутри. Чтобы этот фактор максимально сократить, меняем классическую лампу на диодную. Новые технологии и служат дольше, и выделяют намного меньше тепла, сокращая таким образом объем конденсата в корпусе фары. К тому же, благодаря меньше тепловыделению, стекло на LED-фонарях куда реже лопается при попадании воды из луж.