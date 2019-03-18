Объявлены цены на обновленный Nissan Qashqai в России

Производство рестайлингово Nissan Qashqai для российских покупателей уже стартовало на площадке в Санкт-Петербурге. Кроме того, были раскрыты все подробности о комплектациях.

Кроссовер в базовой версии получит круиз-контроль и кондиционер. В списке оснащения также найдется лобовое стекло с обогревом и 17-дюймовые легкосплавные диски. А еще владельцев посвежевшего «паркетника» порадуют передние кресла с функцией подогрева.

Ценник на такое авто с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л. с. будет начинаться от 1 290 000 рублей. Модель в топовой комплектации со 144-сильным двигателем объемом 2 л оценили в 1 970 000 «целковых». В дилерских шоу-румах автомобиль появится в конце марта — начале апреля.

Стоит напомнить, что в прошлом году Nissan Qashqai вошел в первую десятку самых продаваемых автомобилей в России. За год, по подсчетам АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), автомобиль разлетелся тиражом в 23 192 экземпляра, подняв популярность на 15% по сравнению с данными за 2017 год. Правда, за первые два месяца текущего года «Кашкай» немного сдал позиции, вписавшись лишь в 18-ю строчку рейтинга (3639 машин).