Объявлены цены на обновленный Nissan Qashqai в России

Фото: Nissan
Японцы объявили ценники на кроссовер Nissan Qashqai, переживший обновление. Новинка сейчас уже доступна для предзаказа, но «живые» автомобили до дилеров еще не доехали.
Светлана Ермолаева

Производство рестайлингово Nissan Qashqai для российских покупателей уже стартовало на площадке в Санкт-Петербурге. Кроме того, были раскрыты все подробности о комплектациях.

Кроссовер в базовой версии получит круиз-контроль и кондиционер. В списке оснащения также найдется лобовое стекло с обогревом и 17-дюймовые легкосплавные диски. А еще владельцев посвежевшего «паркетника» порадуют передние кресла с функцией подогрева.

Ценник на такое авто с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л. с. будет начинаться от 1 290 000 рублей. Модель в топовой комплектации со 144-сильным двигателем объемом 2 л оценили в 1 970 000 «целковых». В дилерских шоу-румах автомобиль появится в конце марта — начале апреля.

Стоит напомнить, что в прошлом году Nissan Qashqai вошел в первую десятку самых продаваемых автомобилей в России. За год, по подсчетам АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), автомобиль разлетелся тиражом в 23 192 экземпляра, подняв популярность на 15% по сравнению с данными за 2017 год. Правда, за первые два месяца текущего года «Кашкай» немного сдал позиции, вписавшись лишь в 18-ю строчку рейтинга (3639 машин).

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18 марта 2019
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