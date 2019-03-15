Сколько можно ездить на авто с низким уровнем моторного масла

Некоторые автовладельцы, черпающие информацию из недостоверных источников, убеждают на тематических форумах своих «коллег», что низкий уровень моторного масла — это еще не приговор. Мол, с практически «сухим» двигателем можно спокойно проехать несколько сотен километров, если вдруг смазки на долив в багажнике нет. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Допустим, вы едете по трассе, как вдруг на приборной панели загорается индикатор низкого давления моторного масла — лампа Аладдина с каплей у носика. Припарковашись в безопасном месте, достаете руководство по эксплуатации авто, где говорится о том, что первым делом при появлении «масленки» нужно проверить уровень смазки. Проверяете — ниже минимума. Что делать, если масла про запас в машине нет, а до ближайшего магазина по меньше мере 100 километров?
Самопровозглашенные эксперты в области обслуживания автомобилей, просиживающие с утра до ночи в интернетах, посоветовали бы вам спокойно продолжать движение. Объясняется это просто: двигатель устроен таким образом, что маслоприемник располагается гораздо ниже риски Мin, а значит на непродолжительное время смазки ему хватит. Так-то оно так, да вот только есть важные нюансы, о которых никто не упоминает.
Во-первых, чтобы не нанести силовому агрегату непоправимый вред, нужно быть на триста процентов уверенным в том, что масло расходуется в обычном режиме — что нет никаких утечек и неисправностей. В противном случае смазка может «уйти» гораздо быстрее, чем вы ожидаете. А как вы можете убедиться в том, что дефектов нет, стоя на безлюдной трассе где-то в лесу?
Во-вторых, не стоит забывать, что тот самый запас для маслоприемника был задуман во избежание проблем во время крутых спусков или подъемов. А вовсе не для того, чтобы нерадивые водители с преспокойной душой «забивали» на регулярные проверки уровня масла. Ехать дальше — как минимум опасно. Попадет на затяжной горочке в маслоприемник воздух, и пиши пропало.
Что же тогда делать? Еще раз убедиться в том, что никаких магазинов или хотя бы АЗС поблизости нет. Далее — попробовать остановить попутную машину, вдруг у «коллеги» окажется в багажнике немного масла. Даже если оно будет не совсем подходящим, не бойтесь его долить — это лучше, чем ничего. А по возвращению в город замените его уже на нужное. Ну и последний вариант — эвакуатор. Транспортировка до ближайшего сервиса уж точно выйдет дешевле, чем последующий ремонт двигателя.