Сколько можно ездить на авто с низким уровнем моторного масла

Во-первых, чтобы не нанести силовому агрегату непоправимый вред, нужно быть на триста процентов уверенным в том, что масло расходуется в обычном режиме — что нет никаких утечек и неисправностей. В противном случае смазка может «уйти» гораздо быстрее, чем вы ожидаете. А как вы можете убедиться в том, что дефектов нет, стоя на безлюдной трассе где-то в лесу?

Во-вторых, не стоит забывать, что тот самый запас для маслоприемника был задуман во избежание проблем во время крутых спусков или подъемов. А вовсе не для того, чтобы нерадивые водители с преспокойной душой «забивали» на регулярные проверки уровня масла. Ехать дальше — как минимум опасно. Попадет на затяжной горочке в маслоприемник воздух, и пиши пропало.

Что же тогда делать? Еще раз убедиться в том, что никаких магазинов или хотя бы АЗС поблизости нет. Далее — попробовать остановить попутную машину, вдруг у «коллеги» окажется в багажнике немного масла. Даже если оно будет не совсем подходящим, не бойтесь его долить — это лучше, чем ничего. А по возвращению в город замените его уже на нужное. Ну и последний вариант — эвакуатор. Транспортировка до ближайшего сервиса уж точно выйдет дешевле, чем последующий ремонт двигателя.