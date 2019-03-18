Первый кроссовер Mercedes-Maybach выходит на рынок

В заокеанские СМИ просочилась информация, что концерн Daimler задумал начать выпуск нового роскошного кроссовера уже в этом году. «Паркетник» Mercedes-Maybach будут собирать на заводе, расположенное рядом с городом Вэнс, штат Алабама. Ожидается, новинка станет самым дорогим автомобилем, производимом в Северной Америке.
По предварительным данным, опубликованным изданием Automotive News, новая модель Maybach получит совершенно заоблачный ценник, достигающий 200 000 долларов. Автомобиль построят на основе Mercedes-Benz GLS третьего поколения.
Ожидается, что блистательного «немца» оснастят 560-сильным V8. Его дебют состоится в Китае ближе к концу года, а на рынок авто выйдет в начале следующего.
В интервью американской газете глава Mercedes-Benz USA Дитмар Экслер рассказал, что марка Maybach будет продолжать расширяться, как это было с линейкой, выходящей из-под пера подразделения AMG Performance.
Фото: АвтоВзгляд
Фото: АвтоВзгляд
Судя по всему, выпуск дорогостоящего SUV стал просто насущной необходимостью штутгартцев. Рынок суперкроссоверов растет, и немцам нужно что-то противопоставить «паркетникам» Aston Martin, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini.