Первый кроссовер Mercedes-Maybach выходит на рынок

По предварительным данным, опубликованным изданием Automotive News, новая модель Maybach получит совершенно заоблачный ценник, достигающий 200 000 долларов. Автомобиль построят на основе Mercedes-Benz GLS третьего поколения.

Ожидается, что блистательного «немца» оснастят 560-сильным V8. Его дебют состоится в Китае ближе к концу года, а на рынок авто выйдет в начале следующего.

В интервью американской газете глава Mercedes-Benz USA Дитмар Экслер рассказал, что марка Maybach будет продолжать расширяться, как это было с линейкой, выходящей из-под пера подразделения AMG Performance.