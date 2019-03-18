Как водителю сделать так, чтобы солнце не слепило на трассе

Любая машина оборудована противосолнечным козырьком, отчасти спасающим от яркого солнца. Некоторые модели, преимущественно премиального сегмента, оборудованы атермальными стеклами, не пропускающими ультрафиолет. В них переносить бьющее в глаза солнце проще, но все равно напрягает.
Простейший совет водителю «одень темные очки» тоже не всегда работает. Ведь человек и так может быть «очкариком», куда ему еще одну пару очков надевать? Или, возьмем ситуацию вечером или рано утром, когда солнце низко и вовсю «лупит» в глаза, а на земле лежат густые тени, в которых через солнцезащитные очки ничегошеньки не рассмотришь.
Как же быть в описанных случаях: чтобы и разглядеть все, что нужно видеть водителю, и не «наловить зайчиков» от яркого светила?
Есть несколько приемов, смягчающих нагрузку на глаза водителя любой машины от яркого света за бортом.
Прежде всего, нужно следить за чистотой и гладкостью лобового стекла. Ведь каждая соринка, каждая царапинка на нем в лучах солнца превращается в яркую точку, маячащую перед глазами. Когда их много, то все поле зрения водителя при лобовом освещении заполняется тучей таких «искр».
Если дело в налипшей грязи, то достаточно заменить «дворники» на новые и залить хорошую жидкость в бачок омывателя. А коли поверхность лобового стекла изрядно «посечена» песком и мелкими камешками, то ликвидировать проблему радикально можно лишь заменой «лобовухи», увы.
Бывает, что солнце бьет в глаза из передней полусферы и даже опущенный «козырек» не спасает. В этом случае можно посоветовать поднять кресло водителя повыше, так чтобы его голова почти уперлась в потолок. При этом солнце почти гарантированно будет скрыто козырьком.
Тем, кого такая посадка за рулем не устраивает можно посоветовать альтернативу — воспользоваться кепкой-бейсболкой с большим козырьком. Ее положение на голове можно «отрегулировать» так, чтобы последний закрывал глаза водителя от светила, но не мешал видеть происходящее на дороге.
Проезжая недлинный участок дороги, где солнце бьет в глаза можно попробовать прикрыть один глаз. Благодаря этому от «засветки» пострадает только одно, открытое око, а второе вы откроете когда машина окажется на более затененном участке.
Благодаря такому ухищрению водителю не потребуется несколько дополнительных (и, порой, драгоценных!) мгновений на адаптацию зрения от яркого света к приглушенной гамме перед лобовым стеклом.