Как водителю сделать так, чтобы солнце не слепило на трассе

Любая машина оборудована противосолнечным козырьком, отчасти спасающим от яркого солнца. Некоторые модели, преимущественно премиального сегмента, оборудованы атермальными стеклами, не пропускающими ультрафиолет. В них переносить бьющее в глаза солнце проще, но все равно напрягает.

Простейший совет водителю «одень темные очки» тоже не всегда работает. Ведь человек и так может быть «очкариком», куда ему еще одну пару очков надевать? Или, возьмем ситуацию вечером или рано утром, когда солнце низко и вовсю «лупит» в глаза, а на земле лежат густые тени, в которых через солнцезащитные очки ничегошеньки не рассмотришь.

Как же быть в описанных случаях: чтобы и разглядеть все, что нужно видеть водителю, и не «наловить зайчиков» от яркого светила?