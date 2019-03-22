Infiniti QX60 получит в России более мощный мотор

Судя по всему, в скором времени российских потребителей ожидает большой семиместный Infiniti QX60 с модернизированным 3,5-литровым «атмосферником» V6 с индексом VQ35 с непосредственным впрыском и электронным управлением. Его максимальная мощность возрастет с имеющихся сейчас 262 л. с. до 283 «лошадей», а пиковый крутящий момент поднимется с 334 до 350 Нм.

В новом ОТТС также указан «паркетник» и с гибридной силовой установкой с бензиновой «четверкой» объемом 2,5 л, сохранившей свои прежние характеристики (250 л. с., 8,5 л на 100 км пути). Но, к слову сказать, такой экологично-экономичный «японец» особой популярностью у нас не пользуется.

Стоит ожидать, что вместе к дополнительным «лошадкам» увеличится и ценник. На данный момент он начинается от 2 820 000 рублей. Напомним, что QX60 в прошлом году пришелся по вкусу и по карману 1183 покупателям при том, что общие продажи бренда составили 4652 автомобиля.