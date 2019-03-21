Зачем в автомобиле нужна система предупреждения об уходе с занимаемой полосы

В борьбе за безопасность дорожного движения автопроизводители разработали такую полезную — на первый взгляд — опцию, как мониторинг рядности движения. На сегодняшний день существует два типа этой системы: предупреждения водителя об ухода с полосы и удерживания машины в выбранном ряду. Первая, как правило, встречается на моделях попроще, последняя — на более дорогих.
Как вы, наверное, уже догадались, система предупреждения об уходе с полосы лишь подает шоферу визуальные, звуковые или вибрационные сигналы, когда понимает, что автомобиль ведет в сторону. Функция удерживания авто в ряду «умнее» — если водитель никак не реагирует на предостережения, а машина по-прежнему стремится к соседней полосе, то она автоматически корректирует положение рулевого колеса.