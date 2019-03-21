Зачем в автомобиле нужна система предупреждения об уходе с занимаемой полосы

Фото: www.mogi.bme.hu
Среди прочих полезных и не очень систем, в списке оснащения более-менее «нашпигованных» автомобилей нередко встречается такая функция, как предупреждение водителя об уходе с занимаемой полосы. Как она работает, и стоит ли за нее переплачивать, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

В борьбе за безопасность дорожного движения автопроизводители разработали такую полезную — на первый взгляд — опцию, как мониторинг рядности движения. На сегодняшний день существует два типа этой системы: предупреждения водителя об ухода с полосы и удерживания машины в выбранном ряду. Первая, как правило, встречается на моделях попроще, последняя — на более дорогих.

Как вы, наверное, уже догадались, система предупреждения об уходе с полосы лишь подает шоферу визуальные, звуковые или вибрационные сигналы, когда понимает, что автомобиль ведет в сторону. Функция удерживания авто в ряду «умнее» — если водитель никак не реагирует на предостережения, а машина по-прежнему стремится к соседней полосе, то она автоматически корректирует положение рулевого колеса.

Фото: www.promotor.ro

Если не углубляться в подробности, то корректную работу мониторинга рядности движения обеспечивает масса датчиков. В частности, речь идет о видео-датчиках за лобовым стеклом (обычно у салонного зеркала заднего вида), лазерных — в передней части автомобиля, а также инфракрасных — под «лобовухой» или под днищем машины. Камеры «считывают» дорожную разметку, а компьютер анализирует: едет ли авто ровно или вот-вот уйдет с полосы.

Разумеется, мониторинг рядности движения, как и любая другая новомодная система, нередко сбоит. К проблемам могут привести посторонние объекты, схожие с дорожной разметкой, дефекты или грязь лобового стекла в месте «проживания» датчика, крутые повороты или слишком узкие полосы, «гаражная» модернизация подвески, резкие торможения и ускорения, низкая (до 60 км/ч) или — напротив — чересчур высокая скорость и многое другое.

Но самая главная сложность заключается в том, что система ориентируется на разметку, а в России с ней всегда было плохо. Далеко не все дороги нашей Необъятной разлинованы должным образом: даже в столице наблюдаются с этим проблемы, чего уж говорить о регионах. Следовательно, у нас рассчитывать на корректную работу мониторинга рядности движения не приходится, а значит, и смысла за него переплачивать никакого нет.

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22 марта 2019
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