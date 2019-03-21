Зачем в автомобиле нужна система предупреждения об уходе с занимаемой полосы

Если не углубляться в подробности, то корректную работу мониторинга рядности движения обеспечивает масса датчиков. В частности, речь идет о видео-датчиках за лобовым стеклом (обычно у салонного зеркала заднего вида), лазерных — в передней части автомобиля, а также инфракрасных — под «лобовухой» или под днищем машины. Камеры «считывают» дорожную разметку, а компьютер анализирует: едет ли авто ровно или вот-вот уйдет с полосы.

Разумеется, мониторинг рядности движения, как и любая другая новомодная система, нередко сбоит. К проблемам могут привести посторонние объекты, схожие с дорожной разметкой, дефекты или грязь лобового стекла в месте «проживания» датчика, крутые повороты или слишком узкие полосы, «гаражная» модернизация подвески, резкие торможения и ускорения, низкая (до 60 км/ч) или — напротив — чересчур высокая скорость и многое другое.

Но самая главная сложность заключается в том, что система ориентируется на разметку, а в России с ней всегда было плохо. Далеко не все дороги нашей Необъятной разлинованы должным образом: даже в столице наблюдаются с этим проблемы, чего уж говорить о регионах. Следовательно, у нас рассчитывать на корректную работу мониторинга рядности движения не приходится, а значит, и смысла за него переплачивать никакого нет.