KIA представила новый внедорожник и кроссовер

Фото: KIA
На автосалоне в Сеуле, который в эти дни принимает посетителей, компания KIA презентовала сразу две новинки. Одна из них — шоу-кар, являющийся предвестником внедорожника Mohave следующего поколения, а другая — чуть перелицованный концептуальный кроссовер, который, в принципе, мы уже видели.
Кристина Извекова

Шоу-кар KIA Mohave Masterpiece призван дать представление о будущей генерации внедорожника. Концептуальная модель обзавелась необычной хромированной решеткой радиатора в стиле полюбившейся корейцам «улыбки тигра», своеобразной светодиодной оптикой и спойлером со встроенным повторителем стоп-сигнала.

Никаких технических подробностей о новинке, увы, нет. Как нет и сроков премьеры товарной версии нового Mohave.

Фото: KIA

Вторая новинка от KIA на моторшоу в Сеуле — концептуальный кроссовер SP Signature. Мы уже видели эту машину в прошлом году на индийском автосалоне, но с тех пор ее экстерьер подвергся небольшим изменениям. В частности, обращают на себя внимание чуть обновленные фары, иные ручки дверей и новые колесные диски.

По предварительным данным, серийную версию модели KIA покажет до конца нынешнего года. А значит, в скором времени станут известны и ее технические характеристики.

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28 марта 2019
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