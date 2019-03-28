KIA представила новый внедорожник и кроссовер

Вторая новинка от KIA на моторшоу в Сеуле — концептуальный кроссовер SP Signature. Мы уже видели эту машину в прошлом году на индийском автосалоне, но с тех пор ее экстерьер подвергся небольшим изменениям. В частности, обращают на себя внимание чуть обновленные фары, иные ручки дверей и новые колесные диски.

По предварительным данным, серийную версию модели KIA покажет до конца нынешнего года. А значит, в скором времени станут известны и ее технические характеристики.