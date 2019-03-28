KIA представила новый внедорожник и кроссовер

На автосалоне в Сеуле, который в эти дни принимает посетителей, компания KIA презентовала сразу две новинки. Одна из них — шоу-кар, являющийся предвестником внедорожника Mohave следующего поколения, а другая — чуть перелицованный концептуальный кроссовер, который, в принципе, мы уже видели.
Шоу-кар KIA Mohave Masterpiece призван дать представление о будущей генерации внедорожника. Концептуальная модель обзавелась необычной хромированной решеткой радиатора в стиле полюбившейся корейцам «улыбки тигра», своеобразной светодиодной оптикой и спойлером со встроенным повторителем стоп-сигнала.
Никаких технических подробностей о новинке, увы, нет. Как нет и сроков премьеры товарной версии нового Mohave.
Вторая новинка от KIA на моторшоу в Сеуле — концептуальный кроссовер SP Signature. Мы уже видели эту машину в прошлом году на индийском автосалоне, но с тех пор ее экстерьер подвергся небольшим изменениям. В частности, обращают на себя внимание чуть обновленные фары, иные ручки дверей и новые колесные диски.
По предварительным данным, серийную версию модели KIA покажет до конца нынешнего года. А значит, в скором времени станут известны и ее технические характеристики.