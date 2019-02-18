Все о новых Soul, Mohave,Telluride и других новинках KIA для России

– Минувший год без оговорок можно занести в актив «КИА». А могло ли быть лучше?

– А нужно ли? Российское подразделение выполнило все возложенные на него задачи: мы реализовали 227 000 машин. Абсолютный рекорд, замечу, за все время присутствия бренда в России. Так что результатом полностью удовлетворены, что-либо менять я бы не стал.

– То есть цели догнать и обогнать LADA в 2018 году не стояло?

– Такой цели вообще не стоит. А зачем? Только чтобы стать брендом №1? Звучит круто и помпезно, но какой ценой? Если однажды нам удастся стать «первым номером» для россиян без оговорок — это будет здорово. Но сделать это нужно честно, путем органичного прироста, а не глобальных скидок и работы себе в убыток. Так что пока будем радоваться первому номеру среди иностранных автомобильных брендов.

– Кто сегодня главный конкурент KIA в России?

– Ответ прост до безобразия: наш главный конкурент — мы сами. Дело в том, что удержаться на вершине значительно сложнее, чем туда взойти. Держимся, но каких усилий это стоит! Нужно предлагать, предлагать и предлагать. Часто даже идти ва-банк. Иначе российского покупателя в свою сторону не склонить.