Все о новых Soul, Mohave,Telluride и других новинках KIA для России

– Чем же он так крут, российский покупатель?
– О, это очень сложный клиент! Потребности российского покупателя состоит из трех компонентов. Во-первых, наш человек очень подкован технически и разбирается во многих процессах, осведомлен в технологиях. Во-вторых, очень любит различные опции и высоко ценит оснащенные автомобили. Ну и в-третьих, куда без этого, не готов переплачивать. Найти баланс чрезвычайно непросто, но нам пока удается.
– А еще российский покупатель очень любит бренды. Что вы скажете на этот счет в связи с недавней презентации нового флагманского седана К900?
– Наш новый флагман — принципиально новый автомобиль, не имеющий ничего общего с Quoris. Даже название другое. Мы постарались воплотить в этой машине все лучшее, что есть в мировом автопроме: разработки и технологии, дизайн и опции. Постарались сделать «премиальное» доступнее.
– Ценовая политика пока не оглашена, кто его главные конкуренты вы не скажете. Может быть, поведаете, кто же его покупатель?
– В первую очередь — владельцы Quoris и обладатели седанов немецких и японских премиальных брендов. Портрет покупателя: мужчины за 40, которые могут и сами сесть за руль, и водителя посадить; успешные предприниматели и управленцы, которые знают толк в автомобилях и умеют считать деньги.
– Портрет идеалистический. В России такой человек перемещается на автомобиле со звездой на капоте. Чем же вы его переубедите?
– Качеством отделочных материалов и качеством обслуживания, ценовой политикой. К тому же K900 будет полноприводным, как того просили наши клиенты. Наш новый флагман — это очень сбалансированное предложение.
– Полный привод — это здорово. Но как вы можете предлагать особый сервис, если машины будут приезжать к тем же мастерам и в те же дилерские центры, что и KIA Rio?