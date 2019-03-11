Cамые ожидаемые в России новинки Женевского автосалона-2019

TOYOTA

Наряду с новым поколением Toyota RAV4, который доберется до нас во второй половине года, японцы представили внедорожную версию Corolla. До кроссовера ей, конечно, как российским направлениям до дорог, но кое-чем любопытным похвастать новинка может.

Во-первых, концепцией, разработанной в содружестве с крупнейшим в мире производителем велосипедов. Иначе говоря, автомобиль создан для «зожников», ведущих активный образ жизни, включая поездки за город для велопрогулок. Во-вторых, такая «Королла» обладает лишь кузовом «универсал», который японцы обозвали Touring Sports.

И, пожалуй, самое главное — дорожный просвет машины увеличился на два сантиметра, и теперь он составляет 170 мм. А еще у велосипедной Toyota гибридные силовые установки. Круто, или все же лучше дождемся свеженький RAV4?