Cамые ожидаемые в России новинки Женевского автосалона-2019

Пока в Старом Свете массово продвигают тему электрических и самопилотируемых автомобилей, у нас по-прежнему повсеместно гоняют полуразрушенные аварийные грузовики с моторами Евро «минус 1». Поэтому о чудо-новинках с автономным управлением и машинах на электротяге мы рассказывать не будем. Лучше посмотрим, чем же свеженьким из традиционного похвастали толерантные европейцы и их заморские коллеги.
SKODA
Первая модель чешской марки, получившая динамические повторители поворота и светодиодные дневные ходовые огни, расположенные отдельно от фар. Аплодисменты — новый кроссовер Skoda Kamiq, который приедет к нам не раньше следующего года. Внешне автомобиль отличается от привычной продукции «Шкода» — не в последнюю очередь благодаря громадной решетке радиатора, массивному диффузору и резким выштамповкам кузова.
Построенный на фольксвагеновской архитектуре MQB «паркетник» получил богатейший букет полезных систем и турбированные агрегаты, включая бодрый и экономичный дизель. Виртуальная панель приборов, амбиентная подсветка — стильно и элегантно. Да только наверняка недешево. А в качестве бонуса найдется адаптивная подвеска, но вот привод, увы, исключительно передний. В общем, получился у чехов эдакий модный высокий хетчбэк.
TOYOTA
Наряду с новым поколением Toyota RAV4, который доберется до нас во второй половине года, японцы представили внедорожную версию Corolla. До кроссовера ей, конечно, как российским направлениям до дорог, но кое-чем любопытным похвастать новинка может.
Во-первых, концепцией, разработанной в содружестве с крупнейшим в мире производителем велосипедов. Иначе говоря, автомобиль создан для «зожников», ведущих активный образ жизни, включая поездки за город для велопрогулок. Во-вторых, такая «Королла» обладает лишь кузовом «универсал», который японцы обозвали Touring Sports.
И, пожалуй, самое главное — дорожный просвет машины увеличился на два сантиметра, и теперь он составляет 170 мм. А еще у велосипедной Toyota гибридные силовые установки. Круто, или все же лучше дождемся свеженький RAV4?
RENAULT
Французы выкатили пятое поколение Renault Clio. Да, пусть новая городская малолитражка до нас и не доберется, но зато всеми своими достоинствами она поделится с популярным в России Logan. Прежде всего, автомобиль радует глаз своими формами, хотя скептики и сетуют на то, что «пятый» Clio чуть ли не как две капли воды похож на «четвертый». Возможно, оно и так, но своего шарма от этого малыш не потерял. И даже наоборот.
Став короче и ниже, но при этом шире, он предоставил своим пассажирам больше комфорта и пространства. Багажный отсек увеличился до 390 литров. Но главное, что это первая модель Renault, построенная на новой архитектуре CMF-B, которая ляжет в основу семейства Logan. Прелесть платформы, пришедшей на смену пресловутой В0, — возможность уменьшить массу авто и сделать его более безопасным. В том числе благодаря использованию всевозможных систем. Проще говоря, будущий «Логан» станет надежнее, динамичнее и умнее. Но вот скоро ли — большой вопрос.
MITSUBISHI
В честь коммуны и горнолыжного курорта в швейцарских Альпах под названием Энгельберг породили японцы на свет кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer. Три ряда кресел, «космическая» внешность, гибридный мотор и бескомпромиссный полный привод — вот, чем намерен покорять планету новый представитель внедорожной линейки «Митсу».
Агрегат объемом 2,4 литра автомобилю достался от паркетного Outlander PHEV. Аккумуляторная батарея позволяет без дополнительной подзарядки преодолевать не менее 70 километров пути. А с заполненным топливным баком — еще 630 км. Причем не важно, по каким дорогам или их отсутствию.
Еще один «гвоздь» программы — четырежды обновленный паркетник Mitsubishi ASX. Поклонники марки наверняка заметят родство автомобиля с Eclipse Cross, а местами даже с пикапом L200. Фирменная дизайн-концепция пришлась модели весьма кстати. Из особенностей — свежая мультимедиа, иные материалы отделки, два типа привода и никаких дизелей.
JEEP
Какая же крупная выставка и без американцев? Правда, ничего глобального в плане премьер представители из-заокеана не показали. Если не считать очередные, в поддержку «Гринпис» «зеленые» поделки и обновленный Jeep Renegade с литерой S. Самый маленький кроссовер в линейке «Джип», несмотря на туманные перспективы на российском рынке, обзавелся новыми моторами, и уже едет к нам. Да, популярность этой модели уверенно стремится к нулю. Неужели мощные модификации исправят положение?
Что ж, поживем — увидим. Но шансы есть. И как минимум благодаря агрессивной внешности под стать легендарному Jeep Wrangler. Скажем спасибо фирменной оптике и оквадраченным колесным аркам. Что же до техники, то на смену атмосферникам пришли турбомоторы, самым мощным из которых стал 180-сильный агрегат объемом 1,3 литра.
Разумеется, достались кроссоверу и «плюшки-ватрушки», перешедшие по наследству от старшего брата. Вот только на завидный внедорожный потенциал Renegade может не рассчитывать. Полноприводная «косметичка» — не более, чем имиджевая модель.