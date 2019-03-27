Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель

Важно помнить, что интервалы замены моторного масла могут варьироваться, ведь на них влияет множество факторов — в том числе возраст транспортного средства, тип его двигателя, конструктивные особенности модели, а также условия эксплуатации машины. И как тут определить конкретные, универсальные сроки обновления смазки, если каждый автомобиль по-своему уникален? То-то же — никак.
Несмотря на это, производители все же выпускают общие регламенты для каждой модели и модификации. Но они хорошо знакомы со своей продукцией — заводы проводят многочисленные испытания, учитывают прошлый опыт, а посему никаких очевидных причин им не доверять нет. Правда, имеет смысл немного корректировать сроки замены моторного масла, отталкиваясь от условий эксплуатации и возраста авто.