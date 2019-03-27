Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель

Помимо того, в «группу риска» входят автомобили, «наматывающие» километраж в морозных регионах, в поселениях с отвратительными дорогами или в горной местности. В этом же списке — транспорт, используемый в коммерческих целях, машины, на которых обучаются вождению новички, и сильно подержанные легковушки. Владельцам таких авто рекомендуется менять моторное масло чаще — раз в 7000—10 000 километров.

Некоторые состоятельные автовладельцы впадают в крайность и заезжают на сервис на обновление смазки еще чаще — каждые 2500—5000 км. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но вместе с тем нет и ничего особо хорошего. Это делается, скорее, для самоуспокоения, ведь если машина эксплуатируется в городских, пусть даже «пробочных» условиях, ей вполне хватит интервала в 7000—8000 км, как мы уже сказали.

Если вы действительно переживаете за состояние силовой установки, то имеет смысл внимательнее относится не столько к срокам замены масла, сколько к его качеству. Отдавайте предпочтения известным брендам с хорошей репутацией, следите за тем, чтобы смазка по своим характеристикам «подходила» мотору. И, конечно, покупайте ее только в проверенных местах, дабы не кормить мошенников, промышляющих подделкой жидкостей.