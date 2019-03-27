Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель

Фото: www.yourmechanic.com
Многие автовладельцы, относящиеся к своей машине с особым трепетом, не доверяют заводским регламентам и стараются менять моторное масло чаще, чем рекомендуется в мануалах. Действительно ли существует польза от сжатых межсервисных интервалов, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Важно помнить, что интервалы замены моторного масла могут варьироваться, ведь на них влияет множество факторов — в том числе возраст транспортного средства, тип его двигателя, конструктивные особенности модели, а также условия эксплуатации машины. И как тут определить конкретные, универсальные сроки обновления смазки, если каждый автомобиль по-своему уникален? То-то же — никак.

Несмотря на это, производители все же выпускают общие регламенты для каждой модели и модификации. Но они хорошо знакомы со своей продукцией — заводы проводят многочисленные испытания, учитывают прошлый опыт, а посему никаких очевидных причин им не доверять нет. Правда, имеет смысл немного корректировать сроки замены моторного масла, отталкиваясь от условий эксплуатации и возраста авто.

Фото: dnautomotiveservices.com

В среднем автостроители рекомендуют обновлять смазку «движка» каждые 15 000 км или раз в год (Rolls-Royce, Bugatti и прочие Bentley мы в расчет не берем). Если вы используете автомобиль в обычных условиях — скажем, проживаете в небольшом городе, ездите на машине на работу, за покупками да иной раз в спортзал — можно смело следовать советам изготовителя. Тем более, если автомобиль относительно свежий.

С машинами, катающими своего владельца в «пробочном» мегаполисе, дела обстоят чуть иначе. С одной стороны, в крупных городах пробеги, как правило, небольшие, но тут важную отрицательную роль играют вечные заторы. Пока водитель «толкается» в плотном трафике, то и дело останавливаясь и разгоняясь вновь, мотор активно работает — условно разрешенные 200—250 моточасов проходят быстрее, где-то за 7000 — 8000 километров.

Фото: www.carmudi.com.ph

Помимо того, в «группу риска» входят автомобили, «наматывающие» километраж в морозных регионах, в поселениях с отвратительными дорогами или в горной местности. В этом же списке — транспорт, используемый в коммерческих целях, машины, на которых обучаются вождению новички, и сильно подержанные легковушки. Владельцам таких авто рекомендуется менять моторное масло чаще — раз в 7000—10 000 километров.

Некоторые состоятельные автовладельцы впадают в крайность и заезжают на сервис на обновление смазки еще чаще — каждые 2500—5000 км. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но вместе с тем нет и ничего особо хорошего. Это делается, скорее, для самоуспокоения, ведь если машина эксплуатируется в городских, пусть даже «пробочных» условиях, ей вполне хватит интервала в 7000—8000 км, как мы уже сказали.

Если вы действительно переживаете за состояние силовой установки, то имеет смысл внимательнее относится не столько к срокам замены масла, сколько к его качеству. Отдавайте предпочтения известным брендам с хорошей репутацией, следите за тем, чтобы смазка по своим характеристикам «подходила» мотору. И, конечно, покупайте ее только в проверенных местах, дабы не кормить мошенников, промышляющих подделкой жидкостей.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, моторное масло
27 марта 2019
63