Так ли уж нужна защитная сетка в решетке радиатора

Сетка в бампер — опция без сомнения полезная. От крупного камня она хрупкий алюминиевый или медный радиатор защитит. Так почему бы ее не ставить прямо на заводе: потребителю не придется снимать бампер, ломать крепления и переделывать предустановленные парктроники. К тому же, повторимся, абсолютное большинство россиян хотят видеть металлические ячейки дополнительной защиты в щелях решетки радиатора.

В действительности все обстоит несколько иначе. Начнем с инженерии: сетка в решетку радиатора — история отечественная, нигде в мире более не востребованная. Кроме, разве что, африканских прерий, куда новые автомобили попадают не слишком часто. Следовательно, все испытания и разработки ведутся без сетки. То есть необходимые для долгой и бесперебойной работы двигателя параметры рассчитаны при отсутствии дополнительного барьера для воздуха. Конечно, барьера! Ведь крупные ячейки не влияют на обдув движка и не уберегут и от небольшого, но летящего как пуля камня, а мелкие будут влиять, ведь очень скоро, всего за пару выездов на природу, они забьются грязью и насекомыми. И встанут мощной, даже непробиваемой стеной для потоков чистого кислорода, которые так необходимы и радиатору в частности, и двигателю в целом.