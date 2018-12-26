Так ли уж нужна защитная сетка в решетке радиатора

Ни один новый автомобиль не выходит с конвейера оборудованным такой популярной в России опцией, как защитная сетка в решетке радиатора. Неужели это так сложно, или дело в чем-то другом, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Сетка в бампер — опция без сомнения полезная. От крупного камня она хрупкий алюминиевый или медный радиатор защитит. Так почему бы ее не ставить прямо на заводе: потребителю не придется снимать бампер, ломать крепления и переделывать предустановленные парктроники. К тому же, повторимся, абсолютное большинство россиян хотят видеть металлические ячейки дополнительной защиты в щелях решетки радиатора.
В действительности все обстоит несколько иначе. Начнем с инженерии: сетка в решетку радиатора — история отечественная, нигде в мире более не востребованная. Кроме, разве что, африканских прерий, куда новые автомобили попадают не слишком часто. Следовательно, все испытания и разработки ведутся без сетки. То есть необходимые для долгой и бесперебойной работы двигателя параметры рассчитаны при отсутствии дополнительного барьера для воздуха. Конечно, барьера! Ведь крупные ячейки не влияют на обдув движка и не уберегут и от небольшого, но летящего как пуля камня, а мелкие будут влиять, ведь очень скоро, всего за пару выездов на природу, они забьются грязью и насекомыми. И встанут мощной, даже непробиваемой стеной для потоков чистого кислорода, которые так необходимы и радиатору в частности, и двигателю в целом.
Второй пункт, но не менее важный: автопроизводители вкладывают миллионы не только в разработку систем безопасности пассажиров, но и в защиту пешехода. Именно по причине участившихся столкновений машины и человека, многие автогиганты делают бамперы мягкими, а капоты — легко деформируемым. И тут в конструкцию, выверенную до миллиметра опытными инженерами, влезает не менее опытный дачник Василий, который хочет сберечь свой радиатор от гипотетического камня или крупного шмеля.
Сегодня — вряд ли, но завтра обязательно найдется прозорливый пешеход, который засудит сбившего его автомобилиста, приплетя еще и сетку в бампере, как причину некоторых травм. Автомобильные бренды платить за это не собираются, придется отдавать из кровно нажитых. Готовы?
К тому же, кто скажет точно, как поведет себя та самая сетка или кронштейны ее крепления в случае аварии? Не повредит ли конструкция так тщательно оберегаемый радиатор? Не сорвет ли топливную магистраль или рамку, которая мгновенно разольет бензин по округе под давлением в три атмосферы?
Так какой из вариантов правильный: быть или не быть сетке за решеткой радиатора? Ответ может быть только один: учитывайте среду обитания своего «железного коня». Если трасса в его жизни занимает львиную долю пробега, то ставьте сетку и регулярно проводите водные процедуры, а то и профилактические замены, чтобы не создавать дополнительных препон воздуху, на который так рассчитывает система охлаждения. Если же автомобилю суждено колесить по улицам, то и сетка вам вряд ли нужна. Зачем? От кого?..
Не стоит увлекаться созданием особой креплений. Сложно победить в себе инженера и дотошного автовладельца, но лучший вариант крепления сетки, если вы в ней все же нуждаетесь, это обыкновенные пластиковые хомуты. Гибкие и мягкие. Возможно именно этот метод крепления сетки нельзя назвать самым эстетичным, зато в случае ДТП импровизированный кронштейн точно не «наломает дров» в подкапотном пространстве.