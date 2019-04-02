Zotye готовит к премьере новый кроссовер в уникальном стиле

Прототип Zotye i-across был представлен на моторшоу в Пекине, а вместе с ним и переработанный логотип бренда. Можно сказать, что именно с этого момента началась новая дизайнерская эра автостроителя из Поднебесной.

Ожидается, что серийная версия оригинального концепта, известная пока под кодовым именем B21, предстанет на суд публики на Шанхайском автосалоне в середине апреля. В основу новинки (и еще как минимум десяти будущих моделей) ляжет свежая модульная платформа.

Технические характеристики нового кроссовера пока держатся в секрете, но по предварительным данным авто получит 1,8-литровый турбированный мотор мощностью 177 л. с. с максимальным крутящим моментом в 245 Нм, агрегатированным либо с «механикой», либо с семискоростной роботизированной АКП.

Кроме того, не исключено, что «паркетник» в более производительном варианте вооружат 190-сильным двухлитровым движком (250 Нм крутящего момента), работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Точной информации будем ждать после премьеры.

Напомним, что российских покупателей в этом году китайский бренд порадует сразу парой кроссоверов: Zotye T600 свежего поколения и совершенно новым для нас T700.