EuroNCAP разбил новые Citroёn C5 Aircross и Range Rover Evoque

Премиальный LR Range Rover Evoque защищает водителя и пассажиров при столкновении на 94%, а малышу в детском кресле обеспечивает безопасность на 87%. Пешеходам и велосипедистам повезло меньше: при столкновении автомобиль сохранит их здоровье на 72%. Самой травмоопасной оказалась зона, где крышка капота соприкасается с фарами. Системы активной безопасности «паркетника» отработали на 73%.

Здесь стоит напомнить, что Evoque в конце прошлого года сменил поколение. Весьма изменившийся кроссовер уже успел получить рублевые ценники: его прайс стартует от 2 929 000 рублей. Это по данным начала года. «Живые» автомобили должны поступить в дилерские шоу-румы практически со дня на день.