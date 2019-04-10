EuroNCAP разбил новые Citroёn C5 Aircross и Range Rover Evoque

Независимый комитет EuroNCAP протестировал сразу два новых кроссовера: Citroёn C5 Aircross и Land Rover Range Rover Evoque в стандартных комплектациях. Забегая вперед скажем, что «британец» справился с испытаниями на пятерку, а вот к «французу» появились вопросы.
Премиальный LR Range Rover Evoque защищает водителя и пассажиров при столкновении на 94%, а малышу в детском кресле обеспечивает безопасность на 87%. Пешеходам и велосипедистам повезло меньше: при столкновении автомобиль сохранит их здоровье на 72%. Самой травмоопасной оказалась зона, где крышка капота соприкасается с фарами. Системы активной безопасности «паркетника» отработали на 73%.
Здесь стоит напомнить, что Evoque в конце прошлого года сменил поколение. Весьма изменившийся кроссовер уже успел получить рублевые ценники: его прайс стартует от 2 929 000 рублей. Это по данным начала года. «Живые» автомобили должны поступить в дилерские шоу-румы практически со дня на день.
Citroёn C5 Aircross заработал лишь четыре звезды EuroNCAP. Взрослые пассажиры и водитель автомобиля защищены на 87%, находящиеся в авто малыши — на 86%. Самые незащищенные участники дорожного движения оказались действительно наиболее уязвимыми: пешеходов и велосипедистов обезопасили всего на 58%. Наиболее вредоносной при столкновении может стать для них зона по бокам и в нижней части лобового стекла. Электронные системы безопасности оценили в 75%.
Кстати, C5 Aircross, дебютировавший на Женевском мотор-шоу, во втором квартале пополнит российскую продуктовую линейку. Отечественные ценники и спецификации кроссовера, чью сборку уже наладили на заводе во французском Ренн-ла-Жанэ, раскроют ближе к старту продаж.