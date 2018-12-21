Британцы объявили рублевый ценник на новый Range Rover Evoque

Новый Range Rover Evoque в стартовой комплектации Standard обойдется в 2 929 000 рублей. За эти деньги покупатель получит премиальный «паркетник» с зимним пакетом, в который входит обогрев зеркал и лобового стекла, а также подогрев сидений и руля. Кроме того, уже в «базе» автомобиль укомплектован предпусковым подогревателем двигателя.

В списке электронных помощников кроссовера значится функция, с помощью которой можно не только дистанционно открывать и закрывать машину, но и отслеживать ее местонахождения и маршруты. Есть и адаптивный круиз-контроль, умеющий удерживать автомобиль в заданной полосе и автоматически останавливаться перед препятствием, чтобы избежать столкновения.

Land Rover Range Rover Evoque в комплектации S оценили в 3 337 000, в SE — от 3 746 000 «деревянных». Авто в версии R-Dynamic уедет из дилерского автосалона за 3 471 000 «целковых», а за самый дорогостоящий автомобиль в исполнении First Edition придется выложить минимум 4 637 000 кровно заработанных.