Британцы объявили рублевый ценник на новый Range Rover Evoque

Фото: Land Rover
Около месяца назад в Лондоне компания Jaguar Land Rover организовала премьеру кроссовера Range Rover Evoque второго поколения. И теперь новинка готовится к запуску на российский рынок: для заказа автомобиль будет доступен с третьего января, а реальные машины представят в дилерских центрах в апреле следующего года.
Светлана Ермолаева

Новый Range Rover Evoque в стартовой комплектации Standard обойдется в 2 929 000 рублей. За эти деньги покупатель получит премиальный «паркетник» с зимним пакетом, в который входит обогрев зеркал и лобового стекла, а также подогрев сидений и руля. Кроме того, уже в «базе» автомобиль укомплектован предпусковым подогревателем двигателя.

В списке электронных помощников кроссовера значится функция, с помощью которой можно не только дистанционно открывать и закрывать машину, но и отслеживать ее местонахождения и маршруты. Есть и адаптивный круиз-контроль, умеющий удерживать автомобиль в заданной полосе и автоматически останавливаться перед препятствием, чтобы избежать столкновения.

Land Rover Range Rover Evoque в комплектации S оценили в 3 337 000, в SE — от 3 746 000 «деревянных». Авто в версии R-Dynamic уедет из дилерского автосалона за 3 471 000 «целковых», а за самый дорогостоящий автомобиль в исполнении First Edition придется выложить минимум 4 637 000 кровно заработанных.

В арсенале «Эвока» — на выбор — два дизельных мотора мощностью 150 и 180 л. с., а также два бензиновых — 200 и 249 «лошадей». Есть и агрегат с «мягким» гибридом, выдающий 300 сил.

Стоит напомнить, что Range Rover Evoque новой генерации построили на свежей архитектуре Premium Transverse Architecture (PTA). Эту «тележку» британцы создали для машин, как с традиционными движками, так и с электромторами.

Представители бренда рассказали, что через год на рынок выйдет"зеленый" электрокроссовер, но технические подробности и сроки появления его в России пока не раскрываются.

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21 декабря 2018
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