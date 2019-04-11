Mercedes-Benz GLB показал свой характер на первом видео

Немцы опубликовали тизерное видео с новейшим кроссовером Mercedes-Benz GLB — маленьким «Гелендвагеном», как его прозвали в СМИ — в главной роли. Показать перед мировой премьерой внешность автомобиля полностью — это непозволительная роскошь, а вот заинтриговать поклонников марки, к примеру, видом включенной в темноте оптики и рыком мотора — самое то.
В соцсетях появилось 13-секундный видеотизер, где, словно дикий зверь, Mercedes-Benz GLB засел в зеленых зарослях. Кстати до полноценного дебюта осталось совсем немного: он пройдет на Шанхайском моторшоу 16 апреля.
Премиальный «паркетник» представят в качестве концепткара, которого в скором времени ждет серийное продолжение: по предварительным данным, уже в конце года. Кстати, новинка должна обладать неплохими внедорожными качествами: на них намекает мелькнувшая в кадре «люстра», закрепленная на крыше.
Стоит напомнить, что на днях пресс-служба бренда порадовала набросками интерьера GLB, построенного, кстати, на основе архитектуры MFA.
Ожидается, что в арсенале новинки будет целый ряд бензиновых и дизельных «четверок» мощностью, начиная со 160 л. с. Будет и AMG-версия с 306-сильным мотором, уже проявившем себя под капотом Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC.