Mercedes-Benz GLB показал свой характер на первом видео

В соцсетях появилось 13-секундный видеотизер, где, словно дикий зверь, Mercedes-Benz GLB засел в зеленых зарослях. Кстати до полноценного дебюта осталось совсем немного: он пройдет на Шанхайском моторшоу 16 апреля.

Премиальный «паркетник» представят в качестве концепткара, которого в скором времени ждет серийное продолжение: по предварительным данным, уже в конце года. Кстати, новинка должна обладать неплохими внедорожными качествами: на них намекает мелькнувшая в кадре «люстра», закрепленная на крыше.