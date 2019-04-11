5 мошеннических способов заставить водителя выйти из машины

Повреждение

Бывает, что перед выездом из парковки к водителю подходит заботливый гражданин, который уверяет, что в машине серьезные неполадки с гидравликой. Доброжелатель предлагает взглянуть под машину, где расплылась заранее заготовленная лужица моторного масла или антифриза. Пока внимание автовладельца занято возникшей проблемой, при первом удобном случае в салон проникает злоумышленник.

Заблудившийся незнакомец

Зачастую преступники подсылают к севшему за руль человеку, так называемого, «потерявшегося туриста» с обычно грустным и жалостливым видом. Тот говорит, что он не здешний и умоляет показать, как пройти к определенному магазину, аптеке, банку, автобусной остановке, туалету или к какой-нибудь иной «достопримечательности».

Чтобы помочь заблудившемуся человеку, доброжелательный водитель не прочь выйти из машины, чтобы указать, в какую сторону следует идти. Иногда мошенник просит разобрать почерк, которым написан адрес на бумажке. В этот момент участливый человек становится жертвой кражи.

Вывод один — выработать у себя привычку запирать двери машины, даже когда вы покидаете ее на самое короткое время, находясь совсем рядом с ней.