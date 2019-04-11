5 мошеннических способов заставить водителя выйти из машины

Зачем глушить мотор и запирать на замок двери автомобиля, если необходимо выйти из салона на полминуты из-за какого-нибудь пустяка? Такая логика большинства водителей известна злоумышленникам, и подобные пустяки они успешно инсценируют. Вы отвлекаетесь лишь на мгновение, а черное дело уже сделано — у вас незаметно украли сумку из салона или вовсе угнали машину.
Привязанные банки
Старый трюк с консервной банкой на длинной веревке, привязанной к заднему бамперу автомобиля, можно считать классикой. Запустив двигатель и начав движение, водитель слышит звон железа, и чтобы проверить, что случилось он выходит из машины и шагает к ее тыльной части. При этом мотор не заглушен, а дверь открыта, что означает: «добро пожаловать, угонщики и барсеточники!»