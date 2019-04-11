5 мошеннических способов заставить водителя выйти из машины

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Идти на разбой средь бела дня рискуют далеко не все автоворы и мошенники, поэтому они успешно используют самые изощренные разводы, чтобы наживаться за чужой счет. Чаще всего для своих темных дел бандитам необходимо выманить водителя из салона. Для этого у них в ходу несколько лукавых способов, о которых должен знать каждый, кто садится за руль.
Иван Флягин

Зачем глушить мотор и запирать на замок двери автомобиля, если необходимо выйти из салона на полминуты из-за какого-нибудь пустяка? Такая логика большинства водителей известна злоумышленникам, и подобные пустяки они успешно инсценируют. Вы отвлекаетесь лишь на мгновение, а черное дело уже сделано — у вас незаметно украли сумку из салона или вовсе угнали машину.

Привязанные банки

Старый трюк с консервной банкой на длинной веревке, привязанной к заднему бамперу автомобиля, можно считать классикой. Запустив двигатель и начав движение, водитель слышит звон железа, и чтобы проверить, что случилось он выходит из машины и шагает к ее тыльной части. При этом мотор не заглушен, а дверь открыта, что означает: «добро пожаловать, угонщики и барсеточники!»

Спущенное колесо

Еще одна ловушка — с началом движения водитель чувствует, что у машины спущена шина. Приходится останавливаться и менять колесо. Дело нехитрое, но при этом необходимо заблокировать центральный замок, иначе ценных вещей, оставленных в салоне, уже не вернуть. Иногда откуда ни возьмись появляется добрый человек, который сочувственно предлагает свою помощь, хотя реальная цель у него другая — всего лишь привлечь к себе внимание «лоха».

Купюра на лобовом стекле

Иногда сев за руль, человек с удивлением обращает внимание на тысячную или пятитысячную купюру (почти всегда фальшивую), прижатую правым «дворником» к лобовому стеклу. Конечно, бывалый водитель смекнет, что тут дело нечисто, но ведь многие почувствуют себя счастливчиками и клюнут на приманку. Другой более верный вариант — краска или лак для волос, распыленный на правую часть лобового стекла. В любом случае придется обходить машину к противоположному борту. И при этом вновь двери открыты и ключ в замке…

Повреждение

Бывает, что перед выездом из парковки к водителю подходит заботливый гражданин, который уверяет, что в машине серьезные неполадки с гидравликой. Доброжелатель предлагает взглянуть под машину, где расплылась заранее заготовленная лужица моторного масла или антифриза. Пока внимание автовладельца занято возникшей проблемой, при первом удобном случае в салон проникает злоумышленник.

Заблудившийся незнакомец

Зачастую преступники подсылают к севшему за руль человеку, так называемого, «потерявшегося туриста» с обычно грустным и жалостливым видом. Тот говорит, что он не здешний и умоляет показать, как пройти к определенному магазину, аптеке, банку, автобусной остановке, туалету или к какой-нибудь иной «достопримечательности».

Чтобы помочь заблудившемуся человеку, доброжелательный водитель не прочь выйти из машины, чтобы указать, в какую сторону следует идти. Иногда мошенник просит разобрать почерк, которым написан адрес на бумажке. В этот момент участливый человек становится жертвой кражи.

Вывод один — выработать у себя привычку запирать двери машины, даже когда вы покидаете ее на самое короткое время, находясь совсем рядом с ней.

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11 апреля 2019
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