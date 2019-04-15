Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры в Нью-Йорке

Новый Mercedes-Benz GLS, чье производство в скором времени наладят на подмосковных мощностях бренда в Есипово, получил внешность в стиле GLE. Судя по фото, опубликованным в Carscoops, автомобиль обзавелся полностью светодиодной оптикой, фальшрадиаторной решеткой с иным рисунком, массивными колесными дисками и большим количеством хрома в отделке экстерьера.

В передней части салона царит большой монитор мультимедийной системы MBUX нового поколения, объединенный в один визуальный блок с виртуальной приборной панелью.

GLS, чьим основным конкурентом будет BMW X7, построен на модульной платформе MHA, разработанной специально для автомобилей с внедорожными амбициями. Модель стал просторнее, особенно для задних седоков: инженеры удлинили колесную базу авто на 60 мм (до 3137 мм), что, между прочим, на 33 мм больше расстояния между осями у «Икс седьмого».