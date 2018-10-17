BMW назвала рублевые цены на новый большой кроссовер X7

Продажи в России новейшего флагманского кроссовера BMW X7 начнутся в марте 2019 года. Баварцы уже определились с российскими ценниками новинки. Производство самого большого кроссовера марки будет налажено на заводе в американском Спартанберге. Для российского рынка модель будет оснащаться одним бензиновым и парой дизельных двигателей.
BMW X7 приедет в Россию в трех комплектациях: xDrive40i, xDrive30d и M50d. Первый вариант, с 340-сильной бензиновой рядной «шестеркой» под капотом, обойдется покупателю минимум в 5 990 000 рублей.
BMW X7 xDrive30d с дефорсированным дизелем мощностью 249 л. с. (на других рынках этот мотор выдает 265 «лошадей») покинет салон не менее чем за 5 830 000 «деревянных». А «икс седьмой» M50d, который приводится в движение дизельным шестицилиндровым движком с отдачей 400 л. с, оценили в 7 490 000 рублей. В принципе, в линейке флагманского баварского кроссовера будет присутствовать еще и BMW X7 xDrive50i с 462-сильным бензиновым V8, но в Россию его пока ввозить не собираются.
Все машины оснащены восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic и поноприводной трансмиссией.
BMW X7 уже в базовом варианте обладает адаптивной светодиодной головной оптикой и «противотуманками», четырехзонным климат-контролем, спортивными сиденьями с электроприводом в переднем ряду, панорамной крышей, поделенной на три секции, и автоматической дверью багажника.
Кроссовер может похвастать внушительными габаритами: 5151 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1805 мм в высоту, колесная база — 3105 мм. Даже в минимальной комплектации машина стоит на 20-дюймовых легкосплавных дисках. За дополнительные деньги на авто можно оснастить «катками» диаметром 21 или 22 дюйма.
Третий ряд сидений также входит в стандартное оснащение. Объем багажного отделения — 326 л, а при сложенных креслах его можно увеличить до 2120 л.