BMW назвала рублевые цены на новый большой кроссовер X7

BMW X7 приедет в Россию в трех комплектациях: xDrive40i, xDrive30d и M50d. Первый вариант, с 340-сильной бензиновой рядной «шестеркой» под капотом, обойдется покупателю минимум в 5 990 000 рублей.

BMW X7 xDrive30d с дефорсированным дизелем мощностью 249 л. с. (на других рынках этот мотор выдает 265 «лошадей») покинет салон не менее чем за 5 830 000 «деревянных». А «икс седьмой» M50d, который приводится в движение дизельным шестицилиндровым движком с отдачей 400 л. с, оценили в 7 490 000 рублей. В принципе, в линейке флагманского баварского кроссовера будет присутствовать еще и BMW X7 xDrive50i с 462-сильным бензиновым V8, но в Россию его пока ввозить не собираются.

Все машины оснащены восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic и поноприводной трансмиссией.